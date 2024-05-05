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Yerel Hayvanları koruma derneğinde büyük rezillik
Yerel

Hayvanları koruma derneğinde büyük rezillik

Yeniakit Publisher
2024-05-05 10:57:00 -
Hayvanları koruma derneğinde büyük rezillik

Samsun’da faaliyet yürüten hayvanları koruma derneğinde horoz dövüştürüldüğü belirlendi.

Samsun’un Bafra ilçesinde Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, bir derneğe ait hayvan barınağında horoz dövüşü yaptırıldığı yönünde ihbar aldı. Jandarma ekipleri düzenlediği operasyonda 29 kişiyi gözaltına aldı.

Barınakta horoz dövüştürmek için yapılmış 2 ring ile 6 horoz taşıma çantası ele geçirildi. Ayrıca 5 Hint horozu ile 1 Australorp cinsi horoza da el konuldu.

El konulan horozların ise veteriner kontrolünün ardından Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi.


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