Hayvanları bir de ağızları açık görün!
Doğada birçok hayvanın farklı çene ve ağız yapıları bulunuyor. İşte ağızları en çok genişleyebilen hayvanlar...
Hayvanlarla ilgili bir video sosyal medyada viral oldu.
Videoda farklı çene ve ağız yapıları bulunan hayvanların yer alıyor.
Aslandan gorile, kediden yılana kadar bir çok hayvanın bulunduğu videoda birbirinden farklı türlerin ağızlarının genişlemesi dikkat çekti.
Sosyal Medya
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