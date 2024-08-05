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Sosyal Medya Hayvanları bir de ağızları açık görün!
Sosyal Medya

Hayvanları bir de ağızları açık görün!

Yeniakit Publisher
2024-08-05 22:25:00 -

Doğada birçok hayvanın farklı çene ve ağız yapıları bulunuyor. İşte ağızları en çok genişleyebilen hayvanlar...

Hayvanlarla ilgili bir video sosyal medyada viral oldu.

Videoda farklı çene ve ağız yapıları bulunan hayvanların yer alıyor. 

Aslandan gorile, kediden yılana kadar bir çok hayvanın bulunduğu videoda birbirinden farklı türlerin ağızlarının genişlemesi dikkat çekti.

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