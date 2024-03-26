Hayvanlardan virüs bulaşıyor sanıyorduk! Meğer bizden onlara bulaşıyormuş

Sıçanlar gibi hayvanlar genellikle hastalık taşıyıcıları olarak kabul edilir. Ancak hastalıkların yayılması konusunda diğer hayvanların bizden korkmak için daha fazla nedenleri olduğu ortaya çıktı.

Viral genomların analizi, virüsler insanlar ve diğer hayvanlar arasında hareket ettiğinde, vakaların yüzde 64'ünde, insanların diğer hayvanları enfekte ettiğini gösterdi.

VİRÜSLERİ BİZ HAYVANLARA BULAŞTIRIYORUZ

Londra Üniversite Koleji'nden Cedric Tan konuyla ilgili, "Hayvanlara, onların bize verdiklerinden daha fazla virüs veriyoruz" yorumunu yapıyor. O ve meslektaşları, türler arasında nasıl sıçradıklarını incelemek için küresel dizili virüs veri tabanını kullandı. Veritabanında yaklaşık 12 milyon dizi var, ancak bunların çoğu eksik veya bunların ne zaman toplandığına ve hangi konakçı türe ait olduğuna dair veriler tam değil.

Araştırmacılar, tüm verilerle birlikte 12 milyon yüksek kaliteli diziyi kabaca 60 bine kadar daralttı. Daha sonra ilgili virüsler için aile ağaçları oluşturdular.

Toplamda yaklaşık 13 bin viral soy ve türler arasında 3 bin sıçrama tespit ettiler. İnsanların dahil olduğu 599 sıçramanın çoğu, insanlardan diğer hayvanlara doğru gerçekleşti.

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SEBEBİ İNSAN NÜFUSUNUN FAZLA OLMASI

Tan, ekibin bunu beklemediğini ancak geriye dönüp bakıldığında bunun mantıklı olduğunu söylüyor.

Çünkü nüfus sayımız çok fazla. Yani insanlar arasında yayılan bir virüsün dünya çapında birçok türe sıçrama şansı çok olacakken, insan dışı bir türde dolaşan ve tek bir bölgeyle sınırlı olan bir virüsün bu şansı çok daha az olacak.

EN SIK GEÇEN VİRÜS SARS-CoV-2

Çalışmada SARS-CoV-2, MERS-CoV ve grip virüslerinin insanlar aracılığıyla diğer hayvanlara en sık geçen virüsler olduğu ortaya çıktı. Bu, örneğin SARS-CoV-2'nin insanlardan evcil hayvanlara, hayvanat bahçesi hayvanlarına, vizon gibi çiftlik hayvanlarına ve beyaz kuyruklu geyik gibi vahşi hayvanlara yayıldığını gösteren diğer çalışmalarla uyumlu. Ancak SARS-CoV-2, MERS-CoV ve grip virüsleri analizin dışında bırakıldığında bile ekip, sıçramaların yüzde 54'ünün insanlardan diğer hayvanlara olduğunu buldu.

Cedric Tan, virüslerin insanlardan diğer türlere yayılmasının nesli tükenmekte olan birçok hayvan için bir tehdit olduğunu söylüyor. Örneğin Uganda'da insan metapnömovirüsü ve insan respirovirüsü salgınları nedeniyle birçok vahşi şempanze öldü.