Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarda korkutucu rakam!

“Türkiye’deki hastalıkların yüzde 61’i hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar.” Bu önemli açıklama Prof. Dr. Canan Hecer’den geldi.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde, OMÜ Veteriner Fakültesi tarafından düzenlenen "Dünya Tek Sağlık Sempozyumu" düzenlendi.

Sempozyumda; gıda güvenliği, zoonotik hastalıkların kontrolü, laboratuvar hizmetleri, tropikal hastalıklar, çevre sağlığı ve antimikrobiyal direnç konuları tek sağlık yaklaşımı çerçevesinde ele alındı.

“BU HASTALIKLAR MAALESEF İNSANLAR İÇİN DE BÜYÜK TEHLİKEDİR”

Zoonotik hastalıklarla mücadelenin insan sağlığı açısından önemine değinen Kıbrıs Batı Üniversitesi Rektörü Veteriner Hekim Prof. Dr. Canan Hecer, "Tek Sağlık Sempozyumuna katılmaktan çok mutluluk duydum. Tek sağlık, veteriner hekimliğin içinde olduğu multidispliner bir yaklaşım ve bizler buna çok önem veriyoruz. Zoonoz hastalıklar konusu önemli. Bugün Türkiye'de hastalıkların yüzde 61'i zoonoz hastalıklardır. Yani hayvandan insana geçen hastalıklardır. Şap gibi zoonotik hastalıklar, sığır vebası gibi hastalıklar. Bu hastalıklar maalesef insanlar için de büyük tehlikedir. Bu yüzden veteriner hekimlere bu konuda çok büyük görevler düşüyor. Bu sadece veteriner hekimin hem kapsam alanı içerisinde hem de sahada çalışan veteriner hekim sayısının sahada daha fazla olmasıyla aşılabilecek bir sorun. Çeşitli devlet politikaları yürütülüyor. Bizlerin görevi sadece öğrenciyi yetiştirmek, doğru kanallarda yetiştirmektir. Ama çok büyük bir sorun olduğunu her zaman savunuyoruz. Bakın en basit bir kovid-19 vakasıyla bile nasıl kapandık? Kovid-19 bugün viral bir hastalıktır. O bile veteriner hekimlerin desteği sayesinde bugün kontrol altına alınmış durumdadır. O yüzden zoonotik hastalıklarla mücadeleye önem veriyoruz" diye konuştu.