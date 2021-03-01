Hayvanlardan elde edilen kıyafetler helal mi, haram mı?

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Bülent Ersoy'un 450 bin liralık kürküyle verdiği poz tepkilere sebep olurken öte yandan söz konusu kürkün elde edilebilmesi için 55 tilki derisinin kullanıldığı da iddia edildi. Tepkilerin odağındaki Ersoy ise fotoğrafın geçmiş yıllara ait olduğunu ve kamuoyuna söz verdikten sonra hayvan derisinden yapılmış kürk almadığını söyledi.

İslami hükmü

Yaşanan tartışmalar üzerine yeniakit.com.tr'ye konuşan Araştırmacı Yazar Mahmut Sami Gülcü, avlanmanın ve hayvan derisinden elde edilen giysilerin İslami hükmünü anlattı. "Hem Kuran-ı Hakîm hem de Sünneti Seniyye Müslümanlar için nelerin helal ve haram olduğunu beyan etmiştir." diyen Gülcü, Bakara Suresi'nin 173. ayetine dikkat çekti: 'Allah, size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah’tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur olur da, istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa, ona günah yoktur. Şüphesiz, Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.'

'İslam'a uygun kesilmişse derisi tabaklanarak kullanılabilir'

Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) Hadis-i Şeriflerine de hatırlatan Gülcü, şunları söyledi:

"Bu ve benzeri ayetleri Sünnet'in de beyan yönü ile birlikte ele aldığımızda helal ve haramlara dair önemli malumatlar elde etmemiz mümkün hale gelmektedir. Kur'an ve Sünnet ile helal kılınanları ulemamız bir takım kısımlara ayırmıştır. Bunların bir kısmının yenilmesine diğer bir kısmının da yenmese dahi kullanımına hükmedilmiştir. Bir ineği ya da koyunu İslami usullere göre kestiğimiz takdirde hem eti yenir hem de bu kesim usulü o hayvanın derisini temiz kılar. Fakat bazı hayvanlar da vardır ki etleri yenmese dahi derileri tabaklanınca kullanımı caiz olur. İşte burada Allah Rasulü'nün şu sözünü görüyoruz. 'Herhangi bir deri tabaklansa temiz olur.' (Müslim, 366)"

'Heva ve heves tatmini için avlanmak haramdır'

"İslam alimleri domuz ve benzeri bazı hayvanlar hariç diğer hayvanların derilerinin tabaklandıktan sonra kullanabileceğini söylemişlerdir. Fakat burada önemli bir noktaya değinmekte fayda var. İslam alimleri heva ve heves tatmini için avlanmanın haram olduğunu ifade etmişlerdir. Bir insan sıcak ya da soğuktan korunmanın yanında avret mahallini de kapatmak zorunda olduğu için elbise giyinmek zorundadır. Yediklerine dikkat ettiği gibi giydiklerine de dikkat etmek zorunda olan insan, karnı tokken hayvan avlayamayacağı gibi başka bir elbisesi varken de yine avlanması caiz olmaz. O halde bir kürk giyinmek için sadece hevasını tatmin adına onlarca ayı ya da tilki katletmek bir müslümanın yapacağı bir fiil olamaz."

Mahmut Sami Gülcü sözlerini şöyle tamamladı:

"Hiç bir dönemde olmadığı kadar insanın açlıktan ve soğuktan öldüğü şu dönemlerde tokluktan ve sıcaktan rahatsız olmak hiç bir müslümana yakışmaz. Aynı zamanda açlıktan karın ağrıları çeken ümmetin tokluktan hazımsızlık sıkıntısı çeken bir kardeşi de olamaz."