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Gündem Hayvanat bahçesine giden küçük kızı zehirli yılan ısırdı O anlar böyle görüntülendi
Gündem

Hayvanat bahçesine giden küçük kızı zehirli yılan ısırdı O anlar böyle görüntülendi

Rusya'da hayvanat bahçesinde boynunda gezinen yılan tarafından ısırılan çocuğun yaşadığı korku, kameraya yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 14:12:00 - 2021-08-31 14:18:03

Hayvanat bahçesini ziyarete giden 5 yaşındaki kız çocuğu, talihsiz bir olay yaşadı.

Görevliler, Afrika'dan gelen ve zehirli bir tür olan yılanı çocuğun boynuna koydu.

Boynunda gezinip saldırdı

Yılan saniyeler içinde çocuğun boynunu sarıp, yanağını ısırdı.

Yılanın o hamlesi kısa süreli paniğe sebep olurken, olaya çocuğun yanında duran görevli müdahale etti. Neye uğradığını şaşıran minik kız ise acı içinde yanağını tuttu. Çocuğun kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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