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Sağlık Hayvanat bahçesinde şok! 4 aslanın Kovid-19 test sonuçları açıklandı
Sağlık

Hayvanat bahçesinde şok! 4 aslanın Kovid-19 test sonuçları açıklandı

İspanya'da bulunan hayvanat bahçesindeki 4 aslanın Kovid-19 testleri pozitif çıktı. Uzmanlar, aslanların nasıl enfekte olduğunu öğrenmek için inceleme başlattı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 19:00:00 -
Hayvanat bahçesinde şok! 4 aslanın Kovid-19 test sonuçları açıklandı

İspanya'nın Barselona kentinde bulunan Barselona Hayvanat Bahçesi'ndeki 4 aslanda koronavirüs tespit edildi.

Koronavirüse yakalanan aslanların isimleri ise Zala, Nima, Run Run ve Kiumbe olarak açıklandı.

İki çalışanda da koronavirüs saptandı

Hayvanat bahçesi yetkilileri, çalışanlardan 2 kişide de koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. İspanya basını, uzmanların aslanların nasıl enfekte olduğunu tespit etmek üzere inceleme başlattığını bildirdi.

Nisan ayında ABD'nin New York kentinde bulunan Bronx Hayvanat Bahçesi'nde 4 kaplan ve 3 aslanda koronavirüs tespit edilmişti.

Diğer yandan, ABD, Belçika ve Danimarka'da da evcil ve sokak kedilerinde koronavirüse rastlanmıştı.

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