  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Hayvanat bahçesi çalışanının feci ölümü!
Dünya

Hayvanat bahçesi çalışanının feci ölümü!

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir hayvanat bahçesi çalışanı, yemek verdiği ayının saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 09:40:00 -
Hayvanat bahçesi çalışanının feci ölümü!

Hayvanat bahçesi yönetiminin Facebook hesabından yapılan açıklamada, hayvanat bahçesi çalışanlarından Hasan Al Hasan'nın, kafesteki ayıya yemek verdiği sırada ayının ani saldırısı sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, Al Hasan'ın işinin erbabı olduğu, kafeste bulunan ayının önündeki boş kabı çekip yemek dolu kabı vermeye çalıştığı sırada ayının ani saldırısına uğradığı kaydedildi.

Çalışma arkadaşlarının saldırıya uğrayan Al Hasan'ı kurtarmak için anında harekete geçerek kafesten çıkardığı ancak aldığı yaranın etkisiyle Al Hasan'ın hayatını kaybettiği ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay