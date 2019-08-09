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Hayvan yetiştiricilerine sahte para ve çek uyarısı

Türkiye Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Akın:"Sahte para ve çek konusunda yetiştiricilerimizin dikkatli olması gerektiğini uyarıyoruz. Ayrıca kurbanları borca satmasınlar"- "Kurbanlık fiyatları ortalama 800 ile 1600 lira arasında"

09 Ağustos 2019 Cuma 10:57
Hayvan yetiştiricilerine sahte para ve çek uyarısı

MALATYA (AA) - Türkiye Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan yetiştiricilerini sahte para ve çek konusunda uyardı.

Akın, Malatya Canlı Hayvan Pazarı'nda küçükbaş hayvan yetiştiricilerini ziyaret ederek, Kurban Bayramı öncesi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetiştiricilerin dikkatli olması uyarısı yaptı.

Yetiştiricilerin emeklerinin zayi olmasını istemediklerini anlatan İhsan Akın, "Sahte para ve çek konusunda yetiştiricilerimizin dikkatli olması gerektiğini uyarıyoruz. Ayrıca kurbanları borca satmasınlar. Kurban kesecek insanlar da alacakları hayvanların kurban şartlarını taşımasına dikkat etsinler. Hayvanların sağlıklı olduğundan emin olsunlar. Alıcılar da satıcılar da bayram öncesi dikkat etmeli." dedi.

Akın, küçükbaş satışlarında arife gününden itibaren hareketlilik yaşanacağını anlatarak, "Küçükbaş hayvan fiyatları geçen yıl ile aynı. Canlı ağırlık kilogram fiyatı 20-22 lira arasında. Kurbanlık fiyatları ortalama 800 ile 1600 lira arasında." diye konuştu.

Kurban keseceklerin ayrıca ihtiyaç sahibi vatandaşları gözetmesini de isteyen İhsan Akın, "Kurban kesecekler, ihtiyaç sahiplerine kurbanı bizzat ulaştırmalı. Kurbanları dolaplarda bekletmek yerine, ihtiyaç sahiplerine ulaştıralım. Kurban bağışında bulunacakların ise devletin önemli kurumları var, buralara bağışta bulunabilirler." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 10:57
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