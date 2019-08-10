0553 313 94 23

Hayvan pazarında bayram yoğunluğu

Kars’ta, Kurban Bayramı’na bir gün kala hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:15
Hayvan pazarında bayram yoğunluğu

Kars’ta, Kurban Bayramı’na bir gün kala hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor.


Kurban bayramı öncesinde alışverişlerini sürdüren vatandaşlar, kurbanlık hayvan almak için Kömür Tevzi önünde kurulan hayvan pazarına akın etti. Pazarda havyan sahipleri ile sıkı pazarlık eden vatandaşlar, kurbanlıklarını alarak evlerinin yolunu tutuyor. Bazı vatandaşlar ise fiyatların düşmesini bekliyor.


Büyükbaş hayvanının 5 ile 10 bin lira, küçükbaş hayvanların da 600 ile bin 500 liraya satıldığı Kars’ta alıcılar fiyatları pahalı bulurken, satıcılar ise fiyatların çok uygun olmasına rağmen hayvanlarını satamadıklarından yakınıyor.


Hayvan piyasanın olmadığını ifade eden Tanju Kaya, “Bu yıl piyasa yok, satamadık. 100 hayvan getirdik, 55 tanesi kaldı, satamıyoruz. Fiyatlarımız 700 liradan başlıyor. 800 liraya kadar hayvan var. Satışlarımıza bugün ve yarın devam edeceğiz” dedi.


“Meydan durumu çok kötü”


Meydan durumunun çok kötü olduğunu belirten Mehmet Yavuz Gül, “Meydan durumu çok kötü, yazın 3 ay, 4 ay otardığımız malı şuan satamıyoruz. Yazın aldığımız malı, şuan aldığımız paraya satamıyoruz. Bunun hamallığını yaptık, çöle götürdük, otardık. Yemler pahalı, esnaf ağlıyor satış yok. Çok kötü bir durumda, kriz diyebiliriz. 5 bin liralık mal, 3 bin liraya düştü” diye konuştu.


Öte yandan, küçükbaş hayvanın çoğunlukta olduğu hayvan pazarında, satıcılar, hayvanlarını satmak için yoğun mücadele veriyor. Bayrama bir gün kala yoğunluğun yaşandığı pazarda, alıcılar ise pazarlık yaparak fiyatların biraz daha düşmesi bekliyor.


Bazı satıcılar ise bayram sabahı da pazarda hayvan satacaklarını kaydettiler. Kars’ta bayram yoğunluğu devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakıcı kadın, merdivenlerde ölü olarak bulundu, katil zanlısı zihinsel engelli kardeş çıktı
    1. Bakıcı kadın, merdivenlerde ölü olarak..
    2. Başkan Özcan: “Bayramların özünde..
    3. Tuğgeneral Necati Gündüz: Yemin..
    4. MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail..
    5. Başkan Kayda, personeliyle bayramlaştı
    6. El Paso katliamcısı Crusius: “Hedefim..
    7. KKTC Başbakanı Tatar’dan Kurban..
    8. Ucuz tatlı yiyip sağlığınızdan olmayın
    9. İstanbul, Erasmus+ projelerinde ilk..
    10. Turizm kentlerinde bayram yoğunluğu,..
    11. Egzoz bakımı hem çevreyi, hem de araç..
    12. Denizli’de dolmuş ücretlerine zam..
    13. Tunus Cumhurbaşkanlığı seçimleri için..
    14. Toruntay: ”Birlikte yürümeye ve..
    15. İranlı İnsagram - YouTube fenomeni,..
    16. Futbol topuna "kadın eli" değdi
    17. Şehit annesinden yürek burkan mezarlık..
    18. Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
    19. Ağrı’da bıçak bileme noktalarında..
    20. Vali’den sürücülere: Kurallara mutlaka..
    21. Milletvekili Kahtalı’dan Kurban..
    22. Başkan Güder, ‘Dünya Kitap Okumayı..
    23. Bahçeli'nin çağrısı sonrası İYİ..
    24. Milletvekili Fendoğlu’ndan bayram..
    25. Mezarlıklara ücretsiz servis,..
    26. Türkiye'den BM'nin Libya'da ateşkes..
    27. MHP’li Avşar, Kuluncak halkıyla buluştu
    28. Elazığ’da Arife günü mezarlıklarda..
    29. Dışişleri Bakanlığından, Libya’daki..
    30. "Toksoplazma paraziti, gebelerde..
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz