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Hayvan pazarında bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala vatandaşlar, kurbanlık almak için hayvan pazar yerlerine giderek, bütçelerine uygun kurbanlıkları almak için satıcılar ile pazarlık yapıyor.

08 Ağustos 2019 Perşembe 12:02
Hayvan pazarında bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala vatandaşlar, kurbanlık almak için hayvan pazar yerlerine giderek, bütçelerine uygun kurbanlıkları almak için satıcılar ile pazarlık yapıyor. Yapılan bazı pazarlıklar çevredekilerinin yüzünü güldürürken, kurban satıcıları satışların bu yıl düşük olmasından dolayı dertli.


Anadolu’nun çeşitli yerlerinden gelen besiciler, Mersin’deki kurban pazarlarında bir araya geliyor. Günün 24 saatini tüm yıl gözü gibi baktıkları hayvanlarıyla geçiren besiciler, kurbanlıkları satmak için büyük çaba sarf ediyor. Mersin’in en büyük hayvan pazarı olan merkez Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi’ndeki pazarda da yavaş yavaş bayram yoğunluğu yaşanmaya başladı. Kimi eşiyle kimi anne ve babasıyla kimi ise çocuğuyla hayvan pazarına gelerek, bayram için yoğun pazarlıklar yapıyor. Yapılan bazı pazarlıkları çevredekilerin yüzünü güldürürken, kurban satıcıları satışların bu yıl düşük olmasından dertli. Özellikle vatandaşların ucuz fiyat vermesinden şikayet eden satıcılar, bulundukları pazarın da bundan sonra ki yıllarda daha iyi şartlarda olmasını istedi.


Kurban satıcısı Mustafa Oral, bir hafta önce kurban pazarına hayvanlarını getirdiğini belirterek, "40 keçi getirdim. Şu an itibariyle bütün hepsini sattık. Ortalama bin lira ile bin 500 lira arasında verdim. Geçen yıla göre bu yıl hayvanları daha hızlı sattık. Fiyatlar belki biraz düşük ama idare ediyoruz" diye konuştu.


Satıcı Volkan Terzi ise Konya’dan geldiklerini kaydederek, "50 tane mal getirdik, kısmetimizi bekliyoruz. 3 gündür Mersin’deyiz. Şu an biraz durgunluk var ama inşallah iyi olacağına inanıyoruz. Hayvan fiyatları da malın durumuna göre değişiyor. Burada bin 200’den başlayın 2 bin 800 liraya kadar mal var" ifadelerini kullandı.


Osman Yorga da 100 koyunla bir hafta önce Mersin’e geldiğini ifade ederek, "Şimdiye kadar 20 tane sattım, gerisi duruyor. Bu sene satışlar iyi görünmüyor çünkü insanlar almıyor. Gelen oluyor ama bütçem düşük diyor o yüzden de bu sattıklarım hayvanlardan da para kazanmadım. Hayvanlara verdiğimiz yemin, samanın fiyatı arttı ama hayvan fiyatları geçen yıla göre aynı. Bu yılda bin ile 2 bin lira arasında genel anlamda değişiyor. Beklentimiz malımızı satıp buradan gitmektir" şeklinde konuştu.


Müslüm Kalender ise 150 keçiyle Mersin’e geldiğini kaydederek, "Bugüne kadar 40 tane sattık. Fiyatlar geçen seneki gibi, bin 100’den başlıyor, 2 bin 200’e kadar çıkıyor. Vatandaşlar ilgi gösteriyor ama herkes ucuz alma derdinde. Verdikleri fiyatlar bizi kurtaracak paralar değil ama bazen mecbur kalıp satıyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 12:02
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