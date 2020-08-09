Hayvan otlatma nedeniyle silahlı kavga çıktı! Yaralılar var

Kars'ta hayvan otlatan 2 kişi arasında ve bazı çobanlar arasında çıkan kavgada 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kars merkeze bağlı Ani köyüne ait yaylada hayvan otlatan Murat A. ve Süleyman A, ile Arazoğlu köyünden bazı çobanlar arasında hayvan otlatma yüzünden tartışma yaşandı.

Silahın dipçiğiyle darbettiler

Giderek büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çobanlardan biri hayvan otlatan Murat A. ve Süleyman A'ya silahla ateş etti. Açılan ateş sonucu kurşunların hedefi olan Murat A. omzundan yaralanırken, Süleyman A. ise silahın dipçiğiyle darbedilmesi sonucu başından yaralandı.

Yaralanan Murat A. ve Süleyman A'nın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.