  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Meteorolojiden 9 il için kritik uyarı
Milyonlarca kişiye müjdeli haber! İşte zamlı maaşların ödeneceği tarih
İstanbul Havalimanı’na sağlık sertifikası
ABD'de ölü sayısı hızla artıyor
Gündem Hayvan koruma kanunu maddeleri neler? Hayvan hakları yasası maddeleri 2021
Gündem

Hayvan koruma kanunu maddeleri neler? Hayvan hakları yasası maddeleri 2021

Hayvan hakları yasası çıktı mı? Hayvan hakları yasası kanunu merak ediliyor. Hayvanlara yapılan şiddet uygulamaları vatandaşların tepkisini çekiyordu. Hayvan hakları konusunda Meclis’in bir an önce harekete geçmesi için kamuoyunda büyük bir gayreti oldu. Hayvanlara yapılan insanlık dışım muayeneye TBMM de sessiz kalmadı. Hayvanları koruma kanunu Meclis’ten kabul edilerek yasalaştı. Peki hayvan koruma kanunu maddeleri neler? Hayvan hakları nelerdir? İşte hayvan hakları yasası maddeleri 2021.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 08:20:00 - 2021-07-08 08:23:21
Hayvan koruma kanunu maddeleri neler? Hayvan hakları yasası maddeleri 2021

AK Parti milletvekillerinin Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk üç maddesi kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre, Hayvanları Koruma Kanunu'nun tanımları düzenleyen maddesinde değişiklik yapılarak "süs" ibaresi çıkarılıyor.

"Ev hayvanı" tanımına gerçek kişiler yanında tüzel kişilerin sahipliğinde bulunan hayvanlar da dahil edilerek kapsam genişletiliyor. Hayvan bakımevi tanımında, bakımevlerinin hayvan sağlığı yönünden asgari standartların sağlanması maksadıyla Tarım ve Orman Bakanlığından izin alınarak kurulması yönünde değişiklik yapılıyor. "Rehabilitasyon" da tanımlanarak, kapsamı, sahipsiz hayvanlar bakımından yerel yönetimlerce yapılacak tedavi, parazit mücadelesi, aşılama, kısırlaştırma ve dijital kimliklendirme yöntemleriyle işaretleme işlemleri olarak belirleniyor.

Yerel yönetimler, gönüllü kuruluşlarla iş birliği içerisinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri kurarak, onların bakımlarını ve tedavilerini sağlayacak ve eğitim çalışmaları yapacak. Ayrıca yerel yönetimler, ilgili karar organının uygun görmesi halinde hayvan hastanesi kurabilecek.

Kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldırmakla yükümlü olacak. Ticari amaç güdülmeksizin bakılan ev hayvanı, bulunduğu yere bakılmaksızın sahibinin borcundan dolayı haczedilemeyecek. Ev hayvanı ve kontrollü hayvanları bulundurma ve sahiplenme şartları, hayvan bakımı ve korunması konularında verilecek eğitim ile ilgili usul ve esaslar ile sahiplenilerek bakılan hayvanların çevreye verecekleri zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirler, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay