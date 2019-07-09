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Hayvan hastanelerinin kayıtlarında elektronik dönem

Hayvan hastanesi veteriner hekimi ve sorumlu yöneticisi, gelen hayvan ve sahiplerine ait bilgilerin kaydedildiği klinik protokol defterini elektronik ortamda da bulundurabilecek

09 Temmuz 2019 Salı 12:08
Hayvan hastanelerinin kayıtlarında elektronik dönem

ANKARA (AA) - Hayvan hastanesi veteriner hekimi ve sorumlu yöneticisi, gelen hayvan ve sahiplerine ait bilgilerin kaydedildiği klinik protokol defterini elektronik ortamda da saklayabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Hayvan Hastaneleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, hastane kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, ıslak veya elektronik imzalı dilekçe, gerekli belgelerden oluşan fiziki veya elektronik ortama aktarılmış dosya ile il müdürlüğüne müracaat edecekler.

Söz konusu belgeler, il müdürlüğünce incelenerek, hastane kurma raporu düzenlenecek. Uygun görülenler için hastane kurma izni verilecek.

Bilgi ve belgeleri eksiksiz ve yönetmelik hükümlerine uygun bulunan yerlere, il müdürlüğünce fiziki veya elektronik ortamda düzenlenmiş ve onaylanmış ruhsat verilecek.

Hastanede, gelen hayvan ve sahiplerine ait bilgilerin kaydedildiği, klinik protokol defteri tutulacak. Veteriner hekim ve sorumlu yönetici, istenilen tüm bilgileri sağlaması şartıyla protokol defterini elektronik ortamda da saklayabilecek.

- Veteriner teşhis ve analiz laboratuvarları

Öte yandan, Bakanlığın "Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Veteriner konularıyla ilgili teşhis ve analizleri yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, yer onaylarını yaptıracak. Islak veya elektronik imzalı dilekçenin yanı sıra ilgili belgelerden oluşan fiziki veya elektronik ortama aktarılmış dosyayla il müdürlüğüne müracaat edilecek.

Belgeler, sorumlu birimce incelendikten sonra, bilgi ve belgeleri uygun görülen kuruluşa ait planlar ve beyanname, il müdürlüğünce ilgili enstitü müdürlüğüne gönderilerek, uygunlukları hakkında yazılı görüş sorulacak.

Bilgi ve belgeleri uygun görülen kuruluşlara, fiziki veya elektronik ortamda düzenlenmiş çalışma izni verilecek.

Her iki yönetmelik de 6 ay sonra yürürlüğe girecek.


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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 12:08
  1. Hayvan Hastaneleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  2. Resmi Gazete
  3. Tarım ve Orman Bakanlığı
  4. Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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