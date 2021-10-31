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Sağlık Hayvan hastalıklarıyla mücadele sürüyor
Sağlık

Hayvan hastalıklarıyla mücadele sürüyor

Hayvanlara yönelik başlatılan aşılama çalışmaları sürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 15:41:00 -
Hayvan hastalıklarıyla mücadele sürüyor

Hayvanlara yönelik başlatılan aşılama çalışmaları sürüyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, hayvan hastalıkları ile mücadelesine devam ederek aşılama çalışması gerçekleştiriyor. Bu kapsamda son olarak 86 köyde 10 bin 847 adet büyükbaş hayvana proje kapsamında ŞAP aşısı, 46 köy 3 mahallede 978 adet büyükbaş hayvana sığır brusellozu ve 13 köyde bin 300 adet küçükbaş hayvana koyun keçi vebası aşısı uygulandı. Ayrıca 9 mahalledeki 54 köpeğe de kuduz aşısı yapıldı. Aşılama çalışması yapan ekipler bir yandan da hayvan tanımlama işlemlerini gerçekleştirdi. Yeni doğum yapmış ve ya diğer şehirlerden alınmış hayvanların kulak küpeleri takılarak tanımlaması yapıldı. Bu kapsamında, bin 966 büyükbaş hayvana ve 32 adet küçükbaş hayvana kulak küpesi takıldı.

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