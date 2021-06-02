Hayvan hakları yasası ne zaman çıkacak? Başkan Erdoğan açıkladı

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in, 3 Şubat’ta yaptığı açıklama ile yasa tasarısının yakın tarihte çıkacağını duyurulmuş, ancak eleştiriler sonrasında konu daha kapsamlı incelenmek üzere beklemeye alınmıştı. Hayvan hakları yasasının çıkmasına ilişkin gözler meclisteyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi.

Hayvan hakları yasası ne zaman çıkacak?

Evinde iki hayvan beslediğini, bunlardan birisinin öldüğünü söyleyen gazeteci Hasan Öztürk'ün sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT özel yayınında hayvan hakları yasasına ilişkin şu açıklamayı ya;tı:

"Bu yasayla ilgili olarak arkadaşlarımızın yoğun bir çalışması oldu. Bu işi bi yere kadar Özlem Hanım yürüttü. Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ile. Şuanda meclisimizde adeta kanunlaşma aşamasında yürüyor. Geçen hafta Merkez Yürütme Kurulu'nda görüştük süreci hızlandıralım diye. Şuanda da işi suratle devam ettiriliyor."