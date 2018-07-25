0553 313 94 23

Hayvan barınağında skandal! Açlıktan birbirilerini yediler

Kars Belediyesi'ne ait hayvan barınağındaki sokak köpeklerinin içler acısı durumu, hayvanseverlerin büyük tepkisine neden oldu. Cep telefonu ile barınağı kaydeden hayvanseverler, köpeklerin açlıktan birbirlerini öldürüp yemeye başladıklarını söyledi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:06
Hayvan barınağında skandal! Açlıktan birbirilerini yediler

Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin yanında yıllar önce yapılan belediyenin hayvan barınağı, kaderine tert edilmiş durumda. Veteriner hekim ve bazı çalışanlarının olmasına rağmen barınak pislik içinde. Barınaktaki bu durumu düzeltmek için yıllarca mücadele ettiklerini, ancak belediyenin ilgilenmemesi nedeniyle çaresizlik içinde kaldıklarını söyleyen Karslı hayvanseverler, bu durumu cep telefonları ile görüntüledi. Başı kopan köpekten ameliyat masasında ölen yavru köpeklere kadar, her şeyi kaydeden hayvanseverlerden Berivan Buğan, buranın hayvan barınağından çok ölüm kampını andırdığını belirtti.

HAYVANLAR AÇLIKTAN BİRBİRLERİNİ YEMEYE BAŞLADI

Hayvan barınağının ruhsatı olmadığını ve arsasının da hacizli olduğunu iddia eden Berivan Buğan, bu nedenle barınağa hiçbir yardım yapamadıklarını belirtti. 2017 yılından beri barınağı düzeltmek için çalıştıklarını kaydeden Buğan, "Kars Veteriner Fakültesi'ndeki öğretim üyelerinin yardımları ile burada bazı ameliyatları gerçekleştiriyoruz. Ama burası o kadar kötü bir halde ki; hiçbir şey yapamıyoruz. Almanya'dan bir arkadaşımız buraya güvenlik kamerası getirdi ve dört bir tarafına taktı ama buradaki görevlilere bunu çalıştırmıyor. Çünkü pislikleri ortaya çıkacak. Burada bazı hayvanlar ölüyor ya da kayboluyor. Hayvanlar açlıktan birbirlerini yemeye başladı. Birçoğu hastalık taşıyor. Barınağın içinde oluşan gölcüklere çişlerini yapıyor ve bu suyu içiyordu. Bunu önlemek için buraya kum ve çakıl döktük. Yeri hacizliği olduğu için kalıcı bir şey yapamıyoruz. Bu hayvanları kurtarmamız gerek. Hayvanseverlerin yardımlarını ve desteğini bekliyoruz" diye konuştu.

BELEDİYE: HIRÇIN OLDUKLARI İÇİN BAKIMLARI ZOR

Hayvan barınağında yaşanan olaylarla ilgili olarak Kars Belediyesi Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada ise, "Yerin ruhsatının olmadığı ve hacizli olduğu iddiaları doğru değil. Burada 500'ün üzerinde sokak köpeği bulunuyor. Bunların birçoğu hırçın olduğu için bakımları çok zor. Belediye Başkanımız önceki gün gelip burada inceleme yaptı. İhalesi tamamlandı. Buraya modern bir klink kurulması için pazartesi günü çalışmaları başlatıyoruz. Barınaklar onarılacak ve yerler parke taşla döşenecek. İklim şartları nedeniyle burada bazı sıkıntılar yaşanıyordu. Katkı sunmak isteyen hayvanseverlerin de yardımını bekliyoruz" denildi.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:06
  1. Kars hayvan barınağı
  2. barınakta açlık
  3. aç kalan hayvanlar
  4. birbirlerini yediler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa Birliği'nden Türkiye'deki sığınmacılara eğitim yardımı
    1. Avrupa Birliği'nden Türkiye'deki..
    2. Hayvan barınağında skandal! Açlıktan..
    3. Bedelli askerlik teklifinde değişiklik..
    4. Bakanlıktan pasaport açıklaması!..
    5. Apple MacBook Pro sorununu kabul etti!
    6. ABD'li Brunson hakkında flaş karar! Ev..
    7. Diş beyazlatmanın zararı var mıdır?
    8. Meteorolojiden İstanbul'un için dolu..
    9. AK Parti'de 3 il başkanlığına atama!
    10. Meteorolojiden İstanbul'un 8 ilçesi..
    11. Mahir Ünal: Siyasetin gündemini..
    12. Mustafa Varank'tan çelik üreticilerine..
    13. Büyük tehlike! Kızlı erkekli ormanda..
    14. ABD'li rahip Brunson hakkında flaş karar
    15. Güneş çarpmasına neler iyi gelir?
    16. Sponsorlar devreye girdi! Ronaldo'dan..
    17. Adnan Oktar örgütü tutuklularına..
    18. Kızılırmak'ta kaybolan gençten acı..
    19. AK Parti'de 3 yeni atama! Twitter'dan..
    20. FETÖ'den yargılanan Ekrem Ertuğrul..
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!