"Haysiyet celladı" Fatih Altaylı'ya büyük şok! Artık an meselesi

Zafer Şahin, "haysiyet celladı" Fatih Altaylı'yı yerden yere vurdu. Seviyesiz ifadeleri ve kişisel hak ihlalleri üzerinden yaptığı saldırılara karşı Altaylı’nın youtube kanalına sponsor olan firmalara çağrıda bulunan Şahin, "Gazetecilik etiğinin dışına çıktığı, insanları hedef gösterdiği, hakaret ve küfür ettiği yayınlarına devam ederse sizin de bu durumu onayladığınız anlamına gelir. Bunun doğuracağı sonuçlar sizi de olumsuz etkiler. Benden söylemesi" dedi. İşte Şahin'in Milliyet gazetesindeki yazısı:

"CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Anadolu Yayıncılar Derneği toplantısında gazetecilerle buluşması niyeyse bazı meslektaşlarımızı çok rahatsız etti.

CHP içindeki iktidar kavgasında sırtını dayadığı kliğe hoş görünmek için “Kılıçdaroğlu yandaşlarla buluştu” diyen de oldu. Seviyeyi hayatını emeğiyle kazanan basın emekçilerine “Ayak takımı” diyecek kadar düşüren de…

Seviye derken kimse yanlış anlamasın. Fatih Altaylı gibi tiplerin herhangi bir seviye endişesi veya kriteri yok. Sosyal medyada birkaç fazla tık almak, etkileşim kasmak için her şeyi yapabilecek bir tıynete sahip olduklarını daha önce defalarca ispatladılar.

Bu ülkede Altaylı gibi tiplerin doğrudan kişilik haklarına saldırarak hedef gösterdiği ve mağdur ettiği insanları koruyacak bir yasa sanıyorum yok. Varsa da uygulanmıyor. 30 küsur yıldır haysiyet cellatlığı yaparak toplumu geren bir adama kimse “Dur” demiyor, diyemiyor!

Türkiye’de terörün pik yaptığı dönemde terör örgütü elebaşının karşısında her zamanki tavrının aksine süklüm püklüm oturan...

FETÖ’nün güçlü olduğu dönemde örgüte övgüler yağdıran...

Bir kadın STK temsilcisi için “Gördüğüm yerde cinsel tacizde bulunacağım” diyen...

Yöneticilik yaptığı kurumda golf sopasıyla kadın dövdürtmekten yargılanan...

90’larda üniversitelerde derslere alınmadığı için eylem yapan başörtülü öğrencilerin taşıdığı pankarta sinirlenip “Fahişeler, aşağılık şerefsizler, satanistler” diye küfürler savuran bir karakter.

Bir haysiyet celladı. Her dönem avukatlığına soyunduğu güçlüler dışında kimseyi sevmiyor. Hatta insan yerine koymuyor.

Peki ne yapacağız? “Canım o da böyle biri işte” deyip koca bir sosyolojiye ettiği hakaretlere sessiz mi kalacağız? Ayak takımının bir mensubu olarak ben böyle davranmayacağım.

Altaylı’nın youtube kanalına sponsor olan firmalara çağrımdır. Maddi olarak desteklediğiniz bu adamı ahlaki ve insani hassasiyetleri gözeterek yayın yapması konusunda uyarın.

Gazetecilik etiğinin dışına çıktığı, insanları hedef gösterdiği, hakaret ve küfür ettiği yayınlarına devam ederse sizin de bu durumu onayladığınız anlamına gelir. Bunun doğuracağı sonuçlar sizi de olumsuz etkiler. Benden söylemesi."

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