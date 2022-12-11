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Siyaset Hayrola Özgür Özel! Senin aklın başında mı?
Siyaset

Hayrola Özgür Özel! Senin aklın başında mı?

"Hükümet dünyanın en doğru işini yapsa bile alkışlamayız" diyerek kirli zihniyetlerini gözler önüne seren CHP'liler, bu defa "Hangi dağda kurt öldü" dedirtti.

Yeniakit Publisher
2022-12-11 14:20:00 -
Hayrola Özgür Özel! Senin aklın başında mı?

"Hükümet dünyanın en doğru işini yapsa bile alkışlamayız" diyerek kirli zihniyetlerini gözler önüne seren CHP'liler, bu defa "Hangi dağda kurt öldü" dedirtti.

Türkiye'nin gururu Togg ile ilgili bugüne kadar hep ipe sapa gelmez iddialar ortaya atan CHP'liler, son olarak şaşırtan bir açıklamaya imza attı. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM’deki bütçe görüşmelerine Togg ile geldi. 

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de TBMM'de, "Bakan, Togg ile Meclis'e gelmiş. Hediye geri alınmaz, onu Meclis'e bırakın birde şarj ünitesi koyun. Vekiller test eder, bizimde bir katkımız olur. Biz Togg ile gurur duyarız." açıklamasında bulunarak "Hangi dağda kurt öldü" dedirtti.

 

 

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