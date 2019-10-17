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Hayrettin Karaman, “İşte bu iki uçtan biridir” diye uyardı: Çocuğu erkeğin doğurmasının yollarını arayacak hale geldiler

İlahiyatçı Prof. Dr. Hayrettin Karaman, bugünkü yazısında dinden kadın aleyhine sapışın iki ucu bulunduğuna dikkat çekerek, bir uçta kadınların zulme maruz kalması olduğunu, diğer uçta ise kadınların neredeyse çocuğu erkeğin doğurmasının yollarını arayacak hale gelmelerinin bulunduğunu yazdı.

17 Ekim 2019 Perşembe 10:01
Hayrettin Karaman, “İşte bu iki uçtan biridir” diye uyardı: Çocuğu erkeğin doğurmasının yollarını arayacak hale geldiler

İlahiyatçı yazar Prof. Dr. Hayrettin Karaman, bugünkü yazısında, para-evlilik-boşanma ilişkisini masaya yatırdı.

“Paraya kavuşan boşuyor boşanıyor” başlıklı yazısında, örf ve âdetin dînî kisveye bürünerek cemiyette hakim olduğunda, bid’atlar, hurafeler ile din istismarlarının alıp başını gittiğine dikkat çeken Karaman, “Bunlarla mücadele ve ıslah faaliyeti de oldukça zor hale geliyor; bir bid’atı, bir hurafeyi, örfte adette yerleşmiş sünnete aykırı bir uygulamayı değiştirmek isteseniz, dinin farzları ve haramları çiğnendiğinde gösterilenden daha sert ve yaygın tepki ile karşılaşıyorsunuz.” dedi.

İslam hukukuna göre kadının evli, bekâr, çalışan ya da çalışmayan olması fark etmeksizin geçiminin duruma göre erkek akrabası ve kocası tarafından sağlanması gerektiğini belirten Karaman, “Kadın aç ve açık kalma korkusuyla bir yerlerde çalışıp para kazanma mecburiyetinde kalmayacaktır. Bundan sonrasında kadının ev dışında çalışmasının başka ferdî veya sosyal sebepleri olabilir, bu sebepler ve ihtiyaçlar çalışmasını meşru hale getirebilir.” dedi.

“Kadın köleleştirmeye maruz kaldığında ne yapacak?”

Yazısında, “Kadına evlilik hayatı içinde haksızlık edildiğinde, zulme, baskıya, işkenceye, köleleştirmeye maruz kaldığında ne yapacak?” diye soran Karaman, “Kadın boşandığı takdirde baba evine dönmesinin de ayrılıp geçimini sağlamasının da imkansız veya zor olması halinde ya bu zulme katlanarak dünyada cehennem hayatı yaşayacak, ya intihar edecektir. Bu durum eskiden beri İslam dünyasında ve ülkemizde zaman ve mekana göre azlık veya çokluk bakımından değişse de var mıdır, vardır. İşte bu iki uçtan biridir. Dinden kadın aleyhine sapışın getirdiği ifrattır, aşırılıktır.” değerlendirmesinde bulundu.

“Çocuğu erkeğin doğurmasının yollarını arayacak hale geliyorlar"

Bu aşırılığın diğer ucunun, kadınların ilk duruma gösterdikleri aşırı tepkiden doğduğunu belirten Karaman, “Bu uçta da kadınlar dinden sözde kadın lehine saparak pek çok kırmızı çizgiyi çiğniyor, mesela ev işlerini beraber yapmayı, çocuğa beraber bakmayı bırakın çocuğu erkeğin doğurmasının yollarını arayacak hale geliyorlar. Cinsel eşitlik çerçevesinde söylenen ve uygulanan birçok fıtrat dışı rezaletler de bu uçta gerçekleşiyor.” ifadelerini kullandı.

Kadını çalışmaya mecbur etmeden meşru ve makul ihtiyaçlarını sağlama vazifesi ihmal edilerek, kadın boğaz tokluğuna köle gibi kullanılınca ortaya bir fikir atıldığına dikkat çeken Karaman, bunların olduğu yer ve zamanlarda, kadının bu zulümden kurtulmasının çaresinin ekonomik özgürlüğe kavuşmasında arandığına işaret etti.

Yazısının devamında, “Peki çalışıp kazanarak ekonomik özgürlüğüne kavuşan kadın ne yaptı?” sorusunu yönelten Karaman, “Ne yazık ki, bu imkan yalnızca kadının zulümden kurtulmasını sağlamadı, ortada çekilemez bir durum bulunmadığı halde nefse yenilerek hürriyeti seçme sonucunu da doğurdu. İstatistikler, giderek evlenmelerin ve evlilerde çocuğun azaldığını, boşanmaların ise çoğaldığını gösteriyor.” yorumunda bulundu.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 10:01
  1. Hayrettin Karaman

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  • SAKINCALI YORUMSAKINCALI YORUM10 dk önce
    Bırakın bu işleri... Önce zemini düzeltin sonra üzerine bina edeceğiniz yapıyı konuşun... Zemin kafir düzen, üzerine İslami yapı kuracaksınız... Nasıl olacak? Kadına zulmedenlere lanet olsun... Ancak bugün ailenin dağılmasının önemli bir sebebi kadınlara verilen ikili haklardır. Kadın kafir düzenden tek eşlilik, ömür boyu nafakayı alıp cebine koyuyor. Sonra dönüyor İslam'ın verdiği hakları cebine atıyor. Erkek bu düzende kadının kölesi olmak zorunda... Kadın haksızlık yaptığında Müslüman erkek ne yapacak. Uyaracak. Olmadı, yatağı terk edecek. Kafir düzende kadın ooh canıma minnet diyecek. Kadın bildiği yolda erkeği çıldırtmaya devam ediyor. Erkek ne yapacak hafifçe dokunacak. Hoop, doğru karakol, uzaklaştırma... Bu da olmadı, hadi boşanalım. Boşanmıyorum lan dedi mi yandın. Boşandı ömür boyu ona da bakmak zorundasın... Bu ikili düzen aileyi ve toplumu yıkıyor. Şimdi basit bir soru? Gelin eşinin büyüklerine bakmak zorunda mı? Değil... Oh ne güzel... Allah anne baba konusunda ne diyor, onların gönlünü kırmamak ZORUNDASINIZ. Peki bunu erkek nasıl sağlayacak. İkinci evlilik yok, cariye yok... Kadının kendine bakma konusu da aynı... Kefere takımı biliyor ki eşi kendini beğenmezse ilk bulduğuna çöker... O yüzden o kesimin kadınları kendilerine bakar, uykusundan keyfinden feragat eder, kendine bakar .Müslüman kadın biliyor ki eşi harama uçkur çözmez. O zaman ye dolmaları yan gel yat, şişsin göbek... Bu kiliseyle cami arası yapı bizi yok ediyor. Haberiniz olsun...
  • HidirHidir19 dk önce
    Allah askina bu adami hoca diye millete sunmayin, haberini yapmayin... bu sahsin ehli sünnet disi yorumlari ortada, bu sahsi size güvenen okurlariniza sunuyorsunuz... ardindan bunu akitte görenler...,,akit dogru olmayan adamin haberini yapmaz diyerek,, ucuruma iletiyorsunuz, yaziktir günahtir, BUNDAN DOLAYI ALLAH KATINDA SIZLERDE HESABA CEKILIRSINIZ

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