  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Hayrettin Karaman fetvayı verdi! Hükümetin o adımı faizdir
Medya

Hayrettin Karaman fetvayı verdi! Hükümetin o adımı faizdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen ilahiyatçı Hayrettin Karaman, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi açıklamasını yorumladı. Karaman, "GES’ler de mevcut şekli ve yapısıyla devletin faizle borçlanmasından ibarettir" görüşünü savundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-12 12:33:00 -
Hayrettin Karaman fetvayı verdi! Hükümetin o adımı faizdir

 

 

İlahiyatçı Hayrettin Karaman, Yeni Şafak gazetesindeki yazısında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi açıklamasını yorumladı. Karaman, "GES’ler de mevcut şekli ve yapısıyla devletin faizle borçlanmasından ibarettir" dedi. Karaman yazısında şunları ifade etti:

"Başka açıklamalarda gelirin, Devlet Hava Meydanları ve Kıyı Emniyeti gelirlerine endeksleneceği açıklanmıştır. Laik devletin faizci bankaları da var, faizi yasaklamak mümkün görünmüyor, ama faizin haram olduğuna inanan Müslümanlar ondan uzak durabilirler; kimse onları, faiz alıp vermeye mecbur etmiyor. GES’ler de mevcut şekli ve yapısıyla devletin faizle borçlanmasından ibarettir.

GES neden faiz?

- Çünkü açıklamada altını çizdiğim iki nitelik işlemi faizle borç şekline sokmaktadır:
1. “Devlet iç borçlanma senedi”,
2. “Kupon ödemelerinde asgari getiri garantisi”.

GES'in helal olabilmesi için...

- Bu senetlerin alım satımının ve kârını almanın helâl olabilmesi için senetlerin “hisse senedi”, “ortaklık senedi” olması gerekir; yani gelir hangi kaynaktan geliyorsa senet sahibi o kaynağa ortak olacaktır ki, onun gelirini alabilsin. Devletin böyle bir gelir kalemine ihtiyacı varsa ve halka da tasarrufu teşvik etmek istiyorsa şu formülü uygulayabilir:

- Gelir getiren devlet malının mülkiyetini senetlere bölerek belli bir süre için halka açar, bu senetleri satın alanlar o mala ortak olurlar, devlet de ihtiyaç duyduğu parayı elde eder, malı yine devletin ilgili bir birimi veya kuruluşu yönetir, hâsıl olan kâr, sözleşmedeki orana göre senet sahiplerine dağıtılır. Süre dolunca devlet, senetlerin bedelini ödeyerek malı geri alır. Kâr garanti edilemez."

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Okur

Aaa Sayın hocam faiz diyebilmiş faize. Hayret bir şey... Hani nerde kaldı nas.

ali

siz once bi mezardan idare edilmeden kurtulun ondan sonra da faiz isini konusuruz.80 milyon milleti pislik goturuyor bu kalkmis faizden konusuyor.turkiyenin her kosesi meyhane kerhane bir de kalkmis muslumanlik tarsliyor, ne gunlere kaldik.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23