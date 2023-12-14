Hayret ki ne hayret! Yeni Asyacılar ve bu haberi yapanlar aynı adaya oy veriyor

Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar, asrın alimi Said Nursi Hazretleri'ni çirkin sözlerle hedefe koydu.

Bediüzzaman Hazretleri'nin hayatını anlatan bir videonun Diyarbakır'da gösterime alınmasından rahatsız olan Cumhuriyet, çok çirkin ifadeler kullandı.

Haberde, "Bir yola Şeyh Sait’in adının verilmesiyle gündeme gelen Diyarbakır’da bu kez Nursi’nin yaşamını anlatan kısa video hazırlandı. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su’nun konuşmasıyla başlayan ve okullarda gösterilmesi öngörülen videoda, Nursi’den 'İslam alimi' ve 'bilim insanı' olarak bahsedilirken, tanıtımda 'Soğuk memleketin sıcak alimi' başlığı kullanıldı." denildi. Haber "Diyarbakır’da üç kurum bir araya geldi, Atatürk düşmanının videosunu yaptı: Çocuklara Nursi propagandası!" ifadeleri ile paylaşıldı.

Logosunda Bediüzzaman Hazretleri'nin fotoğrafını bulunduran Yeni Asyacılarla, gazetesinin yine birinci sayfasından Bediüzzaman Hazretleri'ne hakaretler savuran Cumhuriyetçilerin aynı siyasi çizgide bulunması hayrete düşürüyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO