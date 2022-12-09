Hayret ki ne hayret! Karamollaoğlu bu karikatürü çizenlerle nasıl yol yürür?

Birgün gazetesi, İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.yi 6 yaşında evlendirdiği iftirasını attı.

Birgün'e CHP'nin yayın organı Halk TV'de çomak tutarken İslam ve Müslüman düşmanları saldırıya geçti.

"Kahrolsun şeriat" sözleri ile Allah'ın dinine savaş açan çevreler hemen "Tarikat ve Cemaatler Kapatılsın" şeklinde etiket açtı.

Saadet Partisi'nin kol kola girerek ittifak yaptığı CHP'de bu kalleşliğe sahip çıktı. İslam'a ve Müslümanlara olan düşmanlığını her fırsatta gözler önüne seren CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere milletvekilleri ve belediye başkanları bu iftirayı sahiplenerek kin ve nefret kustu.

Bununla da yetinmeyen CHP, beslediği medyayı da organize ederek saldırılarını sürdürdü.

'AKP karanlığı ülkeyi boğuyor'

CHP tarafından arpası verilen Cumhuriyet ve Halk TV, Birgün'ün kalleş iftirasını sahiplendi. Bugün 'AKP karanlığı ülkeyi boğuyor' manşetini atan Cumhuriyet'te İslam'a ve Müslümanlar'a hakaret içeren rezil bir karikatürde yayınladı.

Mide bulandıran kalleşliğe sessiz kalamayan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Akit Tv'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programında çok önemli ifadeler kullandı.

Saadet Partisi'nin CHP ile yaptığı ittifakı hatırlatan Karahasanoğlu, şunları söyledi:

"Şu karikatürü çizenlerle benim Temel Karamollaoğlu'm Saadet Partililerim, Recai Kutan ağabeylerim nasıl yol yürür? Vallahi billahi hayret ediyorum. Şu karikatüre bakın ya; size bakış açıları bu ya. Şu sakal kimi temsil ediyor, peygamber efendimizi temsil ediyor. O sarık neyi temsil ediyor? Yanımıza 6 yaşındaki çocuğu eş olarak almayı hiç aklımızın ucundan geçirmedik. Bunu diyoruz ama adamlar yamıyor."