Hayret etmemek elde değil! Apo posteri önünde konuşanlar HÜDA PAR'ı suçluyor

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'ye kucak açık, hiçbir terör örgütüyle ilişkisi olmayan HÜDA PAR'a sadece mütedeyyin duruşu nedeniyle saldıran ikiyüzlüleri eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Hayret etmemek elde değil.

HDP’nin PKK’ya nasıl sahip çıktığını bilmeyenimiz var mı?

HDP’lilerin, PKK’lı teröristlerin cenazelerine katılımlarını..

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Katılmayan milletvekillerinin eşbaşkan tarafından tehdit edilmesini..

Adını da verelim, Selahattin Demirtaş tarafından, “Cenazeye katılmayan milletvekilini disipline veririm” tehdidini..

Bilmeyenimiz var mı?

Bugün Kandil’den tehditler savuran PKK’lıların içinde, Selahattin Demirtaş’ın kardeşi Nurettin Demirtaş’ın da olduğunu, bilmeyen var mı?

PKK saldırılarında şehid edilenleri sayalım diye bir gayret göstersek.

Ne sesimiz yeter, ne de nefesimiz.

50 bin insan..

Bunun 10 bine yakını, devletin askeri, polisi..

Karakollarda şehid edilenler de var..

Büyükşehirlerin caddelerinde patlatılan bombalarla ölenler de var..

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