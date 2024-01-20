Hayrat İnsani Yardım Derneği 2023 faaliyetleri

Bağışçıların destekleri ile ülkemizde ve dünyanın pek çok ülkesinde ihtiyaç sahiplerine ulaşarak, yüzbinlerce insanın gönüllerine dokundu.

Deprem Yardımları

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk anından itibaren 11 ilde bir taraftan arama kurtarma çalışmalarına destek verdi diğer taraftan da depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için seferber oldu.

Kurban Faaliyeti

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“Kardeşliğin Adı Kurban” sloganıyla bu sene de 51 bin hisse kurbanı 34 ülkede keserek 2 milyondan fazla Müslüman kardeşimizin bayram sevincine vesile oldu. Ayrıca 12 bin bayramlık kıyafet dağıtımı gerçekleştirdi.

Kur’ân-ı Kerîm Dağıtımları

“Dünya Kur’ân Okuyor” projesi kapsamında çeşitli coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerine 1 milyon Kur’ân dağıtımı hedefiyle çıktığı yolda bu sene de 171 bin 546 Kur’an-ı Kerim’i ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Su Kuyusu

Kuraklığın ekonomik sıkıntılarla birleştiği ve yaşam şartlarının oldukça zorlaştığı coğrafyalarda başlattığı su kuyusu projeleri ile bir taraftan ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşarken diğer taraftan da kuyulara aziz şehitlerimizin isimlerini vererek onların aziz hatıralarının yâd edilmesini sağlamaya devam etti. Bu proje kapsamında bu sene 13 ülkede 99’u şüheda su kuyusu olmak üzere toplamda 574 su kuyusu açtı.



Yetim Hamiliği

Türkiye başta olmak üzere, Filistin, Pakistan, Sri-Lanka, Suriye, Sudan, Çad, Endonezya, Somali, Kamboçya ve daha birçok ülkede hamiliğini üstlendiği 13 binden fazla yetim kardeşlerimize bu sene de desteklerini sürdürdü.

Sağlık

Yurt içi ve yurt dışında katarakt ameliyatı, muhtelif ilaç dağıtımı, psikososyal destek, sünnet organizasyonları ve çeşitli sıhhî taramalar ile 163 bin 668 kişiye sağlık hizmetleri verdi.

Ramazan

Ramazan ayının bereketini, neşesini başta ülkemizdeki deprem bölgeleri olmak üzere, Sri Lanka’dan Kenya’ya, Filipinler’den Moritanya’ya, Bangladeş’ten Filistin’e onlarca ülkeye taşıyarak iftar ve sahur sofraları kurdu, çocukların bayrama mutlu girebilmesi için bayramlık kıyafet dağıtımları yaptı. Ramazan ayındaki çeşitli programlar ile 2 milyon 274 bin 144 kişinin hayatına dokundu.

Sürdürülebilir Kalkınma

İnsani yardım çalışmaları ile birlikte pek çok ülkede bir taraftan mesleki kurslar açarak istihdama katkı sağladı diğer taraftan sürdürülebilir geçim kaynağı ile muhtaç ailelerin kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için 3 süt keçisi ile 1 teke dağıtımları gerçekleştirdi. Kalkınma faaliyetleri ile 2023 senesinde 4 bin 475 kişinin faydalanmasına vesile oldu.

Önümüzdeki Yıl

Hayırseverlerin destekleriyle bu sene toplamda 24.652.300 kişiye ulaştırdığı yardımlarla, dünyanın dört bir tarafındaki ihtiyaç sahiplerine umut olmaya devam etti. 2024 senesinde de sıcak yemek dağıtımlarından kışlık setlere, sağlık hizmetlerinden eğitim burslarına, Ramazan ve Kurban Bayramı faaliyetlerinden sürdürülebilir kalkınma programlarına tüm alanlardaki çalışmalarını geniş bir yelpazede daha büyük bir özveri ve gayret ile sürdürmeye devam edecekler.