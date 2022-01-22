Hayranı olduğu Avrupa’nın çirkin yüzünü görünce şok oldu!

Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran bir an yaşandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun yarışmaya katılan Hamide Tanır'a yönelttiği soru, Avrupa'nın kirli geçmişini bir kez daha hatırlattı. Kenan İmirzalıoğlu, yarışmacıya "1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar devlet tarafından bazen açık artırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır?" sorusunu yöneltti. Şıklar arasında, Danimarka, Norveç, İsviçre ve Belçika yer alıyordu.

İsviçre çok farklı güzel bir ülkedir!

Şıklar arasında İsviçre'yi farklı bir yere koyan Hamide Hanım, ''İsviçre çok farklı güzel bir ülkedir. Asla İsviçre demek istemiyorum'' ifadelerini kullandı. Sorunun doğru cevabını bilmeyen Hamide Hanım, yarışmadan çekilme kararı aldı. Yarışmadan çekilmesinin ardından soruya cevap veren Hamide Tanır, "Danimarka" şıkkını tercih etti. Doğru cevap ise İsviçre idi.