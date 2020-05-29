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Aktüel

Hayrabolu’da kolonya içen kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde, kolonya içen kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 09:43:28 -
Hayrabolu’da kolonya içen kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde, kolonya içen kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, ilçenin Aydınevler Mahallesi’nde yaşayan 63 yaşındaki E.Ç., evinde kolonya içerek birden fenalaştı. Ailesinin haber vermesi üzerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından Hayrabolu Devlet Hastanesine götürülen E.Ç., burada yapılan müdahalenin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi. E.Ç., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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