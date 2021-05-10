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Ekonomi

Hayrabolu Belediyesi taşınmazlarını kiraya verilecek

Tekirdağ Hayrabolu Belediyesi mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerinin kiralama işi için 2886 Sayılı Kanunun 45’nci maddesi gereği açık teklif usulü ihaleye çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 13:27:00 -
Hayrabolu Belediyesi taşınmazlarını kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre ihaleler 25.05.2021 günü saat 10:30’da  belediye hizmet binasında Belediye Encümenine ait odada Belediye Encümeni huzurunda yapılacak.

Gayrimenkul Kiralama işlerine ait şartnameler Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir.

İşyerlerine ait kiralama süresi 3 (Üç) ,Tarla,Çayır kiralama süresi 2(İki)yıldır.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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