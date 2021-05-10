Hayrabolu Belediyesi taşınmazlarını kiraya verilecek
Tekirdağ Hayrabolu Belediyesi mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerinin kiralama işi için 2886 Sayılı Kanunun 45’nci maddesi gereği açık teklif usulü ihaleye çıktı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre ihaleler 25.05.2021 günü saat 10:30’da belediye hizmet binasında Belediye Encümenine ait odada Belediye Encümeni huzurunda yapılacak.
Gayrimenkul Kiralama işlerine ait şartnameler Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir.
İşyerlerine ait kiralama süresi 3 (Üç) ,Tarla,Çayır kiralama süresi 2(İki)yıldır.
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