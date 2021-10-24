Haymana çeşmesi ayağa kaldırılıyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı, Altındağ ilçesinde bulunan Haymana çeşmesi için kolları sıvadı. Belediye, “Haymana Çeşmesi Restorasyonu Ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi”ni Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 23. Maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre belediye bu kapsamda tarihi çeşmenin restorasyonunu gerçekletirip 414 m2 alanda da çevre düzenlemesi yaptıracak. İhale 04.11.2021 günü saat 11:00’de Hipodrom Caddesi No:5 7.KAT İhale Toplantı Salonu Yenimahalle/ANKARA adresinde yapılacak.
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