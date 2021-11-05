Hayko Bağdat'tan muhalefete selam! 'İktidara gelin Türkiye'ye dönelim'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün kapatılan yayın organlarından Bugün TV'de program yapan gazeteci Hayko Bağdat hakkında hem PKK hem de FETÖ'nün propagandasını yapmaktan iddianame düzenlendi. Yargıya yansıyan olay sonrası yurt dışına kaçan FETÖ'cü Hayko Bağdat, bugün ilginç bir paylaşım yaptı.

"Erdoğan gitse de memlekete dönsek"

Hem FETÖ hem PKK propragandasından yargılanan ve yurt dışına kaçan Hayko Bağdat, muhalefetin FETÖ ağzı ile konuşmasına adeta selam çaktı. Bağdat, bugün attığı tweetinde ülkeye dönmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gitmesini ve muhalefet iktidara gelmesini beklediğini söyledi. Bağdat tweetinde "Bunlar gitse de memlekete dönsek. 5 sene dolmak üzere. Kaç sene sürerki bir sürgün?" ifadelerini kullandı.

Adem Yavuz da "Geri döneceğiz" demişti



Öte yandan geçtiğimiz günlerde bir başka FETÖ'cü de bu tarz bir çıkış yapmıştı. FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan, FETÖ lideri Fethullah Gülen’in yeğeni Kevser Gülen'in Youtube yayınında "Kurumlarımızı geri alacağız, arkadaşlarımızı geri toplayacağız. Tabiki biz eski mesleğimize devam edeceğiz." demişti.