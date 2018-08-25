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Hayko Bağdat'a tokat gibi cevap!

Almanya'ya kaçan sözde gazeteci Hayko Bağdat'ın AK Parti hükümetini karalamak için yaptığı sosyal medya paylaşımına bir kullanıcı tokat gibi cevap verdi.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 11:09
Hayko Bağdat'a tokat gibi cevap!

Verdiği bir röportajda  Müslüman olmadığını açıkça ifade eden ve hükümet karşıtı yazılarıyla tanınan sözde gazeteci Hayko Bağdat, Almanya'da da rahat durmuyor. AK Parti hükümetini kötülemek için adeta fırsat kollayan Bağdat, sosyal medyadan yine bir paylaşımda bulundu.

'SANKİ AK PARTİ'DEN ÖNCE HAFIZLIK YAPIYORDUN P.Z.V.N.K'

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanı Hayko Bağdat, Twitter hesabından 'Kilisede, klasik müzik konserindeyim. Ah ulan AKP, ne hale getirdin beni' paylaşımında bulundu. Bunun üzerine bir takipçisi Bağdat'a tokat gibi bir cevap vererek 'Sanki AK Parti'den önce hafızlık yapıyordun pezenvenk' dedi.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 11:09
  1. Kilis
  2. hayko bağdat

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