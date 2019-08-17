Hayıt tohumu ve balı karıştırırsanız bakın ne oluyor

Alternatif tıp konusunda her geçen gün gelişen ülkemizde hayıt tohumu yükselişe geçti. Üstüne bir de balla karıştırınca sağladığı yararlara çok şaşıracaksınız.

HAYIT TOHUMU VE BAL KARIŞIMININ YARARLARI

Bir takım bal üretim yerlerinde arıların yalnızca hayıt tohumundan elde ettikelri polenlerle bal üretilmesi öncelenir. Fakat bu bal çok pahalıdır. Kuvvetli bir vitamin ve mineral deposu olan bu balı satın alamayanlar için alternatif tıp danışmanları bir kavanoz bal ile 5 yemek kaşığı dövülmüş hayıt tohumunu harmanlayıp bir gün süresince serin bir alanda muhafaza etmenin ardından yedikleri vakit aynı yararı alabileceklerini belirtiyor. Hayıt tohumundan alınan polenlerle üretilen bal bronş, boğaz iltihabından karaciğerlerin temizlenmesine dek pek çok hastalığa birebir gelir. Ayrıca bu bal sindirim sistemindeki hücrelerin herhangi bir deformasyona uğramasının engeller.