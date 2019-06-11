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Hayıt / iffet otu nedir? Kadın hastalıkları için şifalı bu otu erkekler kullanabilir mi?

Hayıt bir diğer ismiyle iffet otu binlerce yıldır kadın hastalıklarını tedavi etmek için tercih ediliyor. Birçok kadın hastalığını iyi eden bu ot erkekler tarafından ise kullanılmamalı. İşte, hayıt otunun faydaları ve zararları!

11 Haziran 2019 Salı 17:25
Hayıt / iffet otu nedir? Kadın hastalıkları için şifalı bu otu erkekler kullanabilir mi?

Doğada yalnızca kadın hastalıklarını tedavi etmek için bir otun bulunduğunu söylersek inanır mısınız? Hayıt, iffet ya da kadın otu olarak bilinen bitki binlerce yıldır kadın sağlığı için kullanılıyor. Ancak bu bitkiden erkeklerin uzak durması gerekiyor.

Kadınlar için hayıt otu neden önemli?

Bilimsel olarak yapılan çalışmalar hayıt otunun regl sancısını azalttığını, polikistik over sendromu tedavisinde önemli bir rol oynadığını ortaya koymuştur. Bu bitki östrojen hormonlarının dengelenmesi için son derece önemlidir.

Hayıt otunun faydaları nelerdir?

Regl ağrısını azaltır.

Hamile kalma şansını artırır.

Adet düzensizliğine iyi gelir.

Akne sorunlarının tedavisinde kullanılır.

Menopozun etkilerini hafifletir.

İdrar söktürücüdür.

Gaz sorunlarını giderir.

Çikolata kisti tedavisinde önemli rol oynar.

Aşırı terleme probleminin önüne geçer.

Öfke kontrolü sağlanmasına yardım eder.

Kemik erimesine iyi gelir.

Aman dikkat!

Kadınlar için son derece yararlı olan bu ot hamileler için tehlikelidir. Düşük yapma ihtimalini artıran bu bitkiyi hamilelik döneminde kesinlikle tüketmemelisiniz. Ayrıca bu bitki erkekler tarafından tüketilmemelidir.

Hayıt otu nasıl kullanılır?

Bir su bardağı kaynar suyun içerisine 1 çay kaşığı hayıt otu eklenir. Yaklaşık 10 dakika demlendirilen çay süzüldükten sonra içilir.

 

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 17:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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