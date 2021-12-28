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Yaşam 'Hayırsız' evlada sert tepki: Annene üzüldük ama esas kaybeden sensin!
Yaşam

'Hayırsız' evlada sert tepki: Annene üzüldük ama esas kaybeden sensin!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından paylaşılan bir video, izleyenleri duygulandırdı. 'Hayırsız' evlada ise tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 23:11:00 -

 yeniakit.com.tr 

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda, Sarı Mikrofon'a konuşan bir anne, bir oğlu olduğunu ve onun da kendisiyle konuşmadığını gözyaşları içinde anlattı.

Gelininin oğluna "Annenle konuşmayacaksın" dediğini söyleyen anne için Melih Gökçek ve İhsan Şenocak Hoca'dan tepki geldi.

"Annene üzüldük ama esas kaybeden sensin"

Gökçek, sosyal medyada paylaştığı videoya şu tepkiyi gösterdi:

Bu anneye yüz çeviren oğula yazıklar olsun... 

Annene üzüldük ama esas kaybeden sensin...

Cenneti kaybettin, farkında mısın?

Bu bacımızın adını adresini bilen varsa ve bana bildirirse bu bacımızla konuşmak istiyorum...

"Hz Muhammed'i (sav) tanımasaydık ne olurduk?"

Gökçek'in tweetini paylaşan İhsan Şenocak Hoca ise şu ifadelerde bulundu:

Annesine sırtında tavaf ettiren sahabinin “Annemin hakkını ödeyebildim mi?”sorusuna “Hayır! Karnında attığın bir tekmenin acısını dahi ödeyemedin.” diyen Hz Muhammed'i (sav) tanımasaydık ne olurduk?Seninle insan olduk.En büyük varlığımız Allaha kul, sana Ümmet olmaktır Ya Rasulellah!
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