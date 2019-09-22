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'Hayırseverlerin mağazası'nda ürünler hiç bitmiyor

Ankara'da emekli Sadettin Karagöz'ün girişimleri ve hayırseverlerin katkılarıyla oluşturulan Umut Hayır Mağazası'nda, ihtiyaç sahibi kişilere yardım yapılıyor.

22 Eylül 2019 Pazar 13:51
'Hayırseverlerin mağazası'nda ürünler hiç bitmiyor

Bir bankadan emekli olduktan sonra çocuklarının Altındağ'daki ayakkabı deposunda zaman geçiren Sadettin Karagöz, Suriyeli bir ailenin ayakkabı isteğini geri çevirmedi. Karagöz'ün yardımlarını duyan diğer hayırsever vatandaşlar da ayakkabı deposuna çeşitli yardım malzemeleri getirdi. 

Gıda, giyim, kırtasiye malzemelerinin aralarında bulunduğu yardımların çığ gibi büyümesi üzerine depo, ihtiyaç sahipleriyle hayırseverleri buluşturan bir yardım mağazasına dönüştü.

Saadettin Karagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Umut Hayır Mağazası'nın bir dernek, vakıf veya herhangi bir sivil toplum kuruluşu olmadığını söyledi.

"Binlerce ailenin yardım almasını sağlıyoruz"

Allah rızası için bu işe öncülük ettiğini ve yaklaşık 5 senedir mağazanın yardım faaliyetlerini sürdürdüğünü anlatan Karagöz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yardım yaptıklarımız arasında maddi durumu iyi olmayan Suriyeli, Afgan, Somalili, Türk, Yemen, Mısırlı ve İranlı aileler var. Bilgisayarımızda ailelerin hepsi kayıtlı, takibimizi buradan sürdürüyoruz. Ailenin durumuna göre 15 günde bir, ayda bir, 2 ayda bir çocuk bezi, gıda, giyim, kırtasiye gibi yardımlar yapıyoruz. Bize hayırsever vatandaşlarımızdan ne gelirse onu yardım olarak sunuyoruz."

Bazı ailelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına da öncülük ettiklerini belirten Karagöz, "Bir ailenin 5 çocuğuyla iki gün dışarıda kaldığını duydum. Biz de bu aileye kucak açtık ve hemen bir ev bulduk, içini dayayıp döşedikten sonra da burada yaşamalarını sağladık. Başlangıcımız böyle oldu ve şu anda binlerce ailenin yardım almasını sağlıyoruz." diye konuştu.

"Zenginle fakiri karşılaştırdık"

Karagöz, "Mağazadaki ürünler hiç eksilmiyor. Eşimiz, dostumuz Allah razı olsun ricalarımızı kırmıyor yardım yapıyor. Marketimizde ne eksikse hayırsever vatandaşlarımız sayesinde hemen temin edebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Biz burada zenginle fakiri karşılaştırdık ve onlara aracı olduk." diyen Karagöz, para yardımı yapmak isteyen, zekatını, fitresini vermek isteyen hayırseverleri, yardıma muhtaç ailelerle buluşturduklarını, hayırseverlerin, yardımı elden teslim ettiğini kaydetti.

 

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 13:51
  1. Sadettin Karagöz
  2. Umut Hayır Mağazası
  3. Anadolu Ajansı

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