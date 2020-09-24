Hayırsever Keleşoğlu Mardin'de 24 derslikli okul yapacak

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hayırsever iş insanı Dekinsan Grup Kurucu Ortağı Hasan Keleşoğlu, okul yaptıracak.

Bahçelievler Mahallesi'nde 24 derslikli okul yapımını öngören protokol, Vali Mahmut Demirtaş ve girişimci Hasan Keleşoğlu tarafından imzalandı.

Mardin Milli Eğitim Müdürü Şeyhmus Sümer'in de hazır bulunduğu programda Vali Demirtaş, Keleşoğlu'nu tebrik etti.

Keleşoğlu, memleketine ikinci okulu yaptırmalarının mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Eğitime yapılan her desteğin ülke geleceğini aydınlattığını, bu noktada her türlü desteği yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Keleşoğlu, "Memleketime vefa borcumu ödemek istedim. Herkesin kendi şehrine, ülkesine ve insanlarına karşı sorumlulukları var. Bizler de bu zorlu süreçte eğitim camiasına destek olmayı kendimize borç bildik. Yapacağımız ikinci okulumuzla bölge eğitimine bir nebze de katkıda bulunabilmenin mutluluğunu yaşıyorum." diye konuştu.

Hasan Keleşoğlu ismini taşıyacak 24 derslikli okulun bir yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

