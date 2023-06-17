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Yaşam Hayırsever iş insanından taktir toplayan hareket: Takdir alan öğrencilere ayakkabı hediyesi! Moral verdi
Yaşam

Hayırsever iş insanından taktir toplayan hareket: Takdir alan öğrencilere ayakkabı hediyesi! Moral verdi

Yeniakit Publisher
2023-06-17 13:10:00 - 2023-06-17 13:13:59
Hayırsever iş insanından taktir toplayan hareket: Takdir alan öğrencilere ayakkabı hediyesi! Moral verdi

Afyonkarahisar’da hayır sever bir iş insanı takdir belgesini getiren öğrencilere ayakkabı hediye etti. Bakın ne yapmış: Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 16 yıldır rutin olarak takdir alan öğrencilere binlerce ayakkabı dağıttı!

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 16 yıldır rutin olarak takdir alan öğrencilere bine yakın ayakkabı dağıtan hayırsever iş insanı Turgay Şanlı, 2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte öğrencileri sevindirdi. Öğrenciler, Şanlı'nın dağıttığı ayakkabıları Şuhut ilçe çarşı merkezinde aldılar ve hem takdir hem de ayakkabı hediyesi sevincini yaşadılar.

Afyonkarahisar'da hayırsever bir iş insanı takdir belgesini getiren öğrencilere ayakkabı hediye etti.

Şuhut ilçesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte 16 yıldır rutin olarak ilçe genelindeki takdir alan öğrencilere bine yakın ayakkabı dağıtan hayırsever iş insanı Turgay Şanlı bu yılda öğrencileri sevindirdi. İlçede takdir alan öğrenciler, Şuhut ilçe çarşı merkezine gelerek Şanlı'nın dağıttığı ayakkabıları aldılar. Öğrenciler hem takdir hem de ayakkabı hediyesi sevincini yaşadı.

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