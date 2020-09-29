Hayırsever iş insanı 16 derslikli okul yaptırıyor

Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi’nde, mülkiyeti Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait 19 bin 550 metrekare arsa üzerine, Yeşilyurt Demir Çelik Endüstrisi ve Liman İşletmeleri Şirketi tarafından Karadeniz bölgesinin en modern ve donanımlı anahtar teslim 16 derslikli okul inşaati başladı. Yeşilyurt ailesi olarak eğitime çok önem verdiklerini belirten Cemal Yeşilyurt, “İnşallah bu okullarımızda okuyan evlatlarımız hayırlı yetişir. Vatana, millete hayırlı insanlar olurlar. Türkiye’de en uzun yaşayan aile şirketlerinden biriyiz. Biz torunlarımıza yarın bunu devam e