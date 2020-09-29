  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hayırsever iş insanı 16 derslikli okul yaptırıyor
Aktüel

Hayırsever iş insanı 16 derslikli okul yaptırıyor

Samsun’da hayırsever iş insanı Cemal Yeşilyurt ve ailesi, Tekkeköy ilçesinde 16 derslikli lise yaptırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 09:33:00 -
Hayırsever iş insanı 16 derslikli okul yaptırıyor

Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi’nde, mülkiyeti Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait 19 bin 550 metrekare arsa üzerine, Yeşilyurt Demir Çelik Endüstrisi ve Liman İşletmeleri Şirketi tarafından Karadeniz bölgesinin en modern ve donanımlı anahtar teslim 16 derslikli okul inşaati başladı. Yeşilyurt ailesi olarak eğitime çok önem verdiklerini belirten Cemal Yeşilyurt, “İnşallah bu okullarımızda okuyan evlatlarımız hayırlı yetişir. Vatana, millete hayırlı insanlar olurlar. Türkiye’de en uzun yaşayan aile şirketlerinden biriyiz. Biz torunlarımıza yarın bunu devam e

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan'dan Ermenistan'ı zora sokacak açıklama: Dünyadan gizliyorlar
Gündem

Azerbaycan'dan Ermenistan'ı zora sokacak açıklama: Dünyadan gizliyorlar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, Ermenistan ordusunun kayıpları arasında bulunan cesetlerin bir kısmının Suriye'den..
Doğu Perinçek kalleşliği böyle değerlendirdi: İlan edilmeli
Gündem

Doğu Perinçek kalleşliği böyle değerlendirdi: İlan edilmeli

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik kalleş saldırısını değerlendiren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Türkiye Cumhuriyeti, Azerbay..
TBMM'den Azerbaycan bildirisi! HDP'den şaşırtmayan hareket
Gündem

TBMM'den Azerbaycan bildirisi! HDP'den şaşırtmayan hareket

AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti TBMM grupları ortak bildiri yayımlayarak, Ermenistan'ın Azerbaycan'a olan saldırısını kınadı. Bildiriye terö..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay