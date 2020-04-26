  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hayırsever iş adamından bin 500 koli yardım

Bingöllü hayırsever bir iş adamı ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere bin 500 koli yardım kolisi gönderdi.

2020-04-26 14:24:50 -
Hayırsever iş adamından bin 500 koli yardım

Bingöllü hayırsever bir iş adamı ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere bin 500 koli yardım kolisi gönderdi.


Kahramanmaraş’ta ikamet eden Bingöllü hayırsever iş adamı Abdurrahim Özge, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere bin 500 adet yardım kolayını memleketine gönderdi.Kente gönderilen kolilerden binini Valilik, 400’ünün Genç Kaymakamlığı ve 100’nün de bir dernek aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmasının planlandığı aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı