Hayırsever başkandan Kırkağaç’a sağlık yatırımı

Kırkağaç İlçesine kaba inşaatı Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz tarafından yaptırılacak Aile Sağlığı Merkezi, 112 ve İlçe Sağlık Müdürlüğü binası inşaatı için Manisa Valiliğinde protokol imzalandı.

Vali Ahmet Deniz’in makamında, Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, Kırkağaç Belediye Başkanı hayırsever Yaşar İsmail Gedüz arasında yapılan protokol töreninde, Kırkağaç İlçe Sağlık Müdürü Dr. Anıl Şengel ile Merkezefendi Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Fatih Zeren de hazır bulundu.

8 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi, 112 ve İlçe Sağlık Müdürlüğünden oluşacak binanın kaba inşaatı hayırsever Yaşar İsmail Gedüz tarafından yapılacak. Kalan kısmı Sağlık Bakanlığı tarafından tamamlanacak sağlık tesisi, ilçedeki aile hekimleri ile sağlık kurumlarını bir araya toplayarak hizmete ulaşımı kolaylaştıracak.

Sağlık tesisi yapımı için hayırsever Yaşar İsmail Gedüz’e teşekkür eden İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, “İnşallah kısa zamanda bu sağlık yatırımını ilçemize kazandırmış oluruz. Binanın tamamlanmasıyla vatandaşlarımıza güzel bir hizmet vermiş olacağız” dedi.

Kırkağaç Belediye Başkanı hayırsever Yaşar İsmail Gedüz de, 2009 yılından buyana belediye başkanlığı görevinden aldığı maaşı biriktirerek okul yapmayı planladığını, ilçede sağlık tesisine ihtiyaç olması nedeniyle ailesiyle birlikte böyle bir karar aldıklarını ve protokolü imzalamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Vali Ahmet Deniz de Kırkağaç ilçesinin böyle bir sağlık tesisine ihtiyacı olduğunu belirterek, hayırsever Yaşar İsmail Gedüz’e teşekkür etti.