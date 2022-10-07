Hayırlı işler... CHP'li Maltepe belediye başkanı Kılıç, belediye bütçesinin 4'te 3'lük kadarıyla araç kiralama ihalesi gerçekleştirdi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pülümür'den hemşerisi Ali Kılıç'la ne kadar gurur duysa azdır! CHP'li Kılıç, Türkiye belediyecilik tarihinde eşi benzeri görülmeyecek 450 MİLYONLUK araç kiralama ihalesini 4 ay önce adı değiştirilen şirkete verdi!

Malumunuz; her bir CHP'li belediye başkanı CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun birer medar-ı iftiharıdır...

Hele hele bir de bu belediye başkanı Tuncelili falan olursa; muhteremlerin çattıkları keyifleri kitaplara, ansiklopedilere sığdıramazsınız! Ali Kılıç...

CHP'den İstanbul Maltepe ilçe belediye başkanı...Maltepe belediyesi kaynaklarından dönem dönem gelen ihbar, iddia ve bilgileri haberleştirip okurlarımıza sunuyoruz...

CHP'li Maltepe belediye başkanı Kılıç, belediye bütçesinin 4'te 3'lük kadarına araç kiralama ihalesi gerçekleştirdi!

Belediye kaynaklarından en son "Belediye başkanımız haftada en az 3-5 öğün döner yemeğe başladı" ihbarı gelince; tuttuk bizde abonesi olduğumuz ihale.com.tr üzerinden acaba "Maltepe belediyesi de Döner ihalesine çıkmış olabilir mi?" araştırmasına koyulduk!

ihale.com.tr veri tabanında, Maltepe belediyesinin döner ihalesi aramak için "sonuçlanan ihaleler" sayfasını açtık... Açılan birinci sayfada; aynı gün ve aynı saatlerde ihalesine çıkılan ve aynı gün aynı saatlerde AYNI ŞİRKETİN kazandığı (VERİLEN) ihale sonuç ilanlarına ulaştık!...

(Aşağıda belgelerini de bulacaksınız

2022/753722 EFE KATI ATIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ Araç Ve İş Makinesi Kiralama Hizmeti Alınacaktır Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 204.898.378,50 TRY 11.053.421 USD 204.898.379

2022/756577 EFE KATI ATIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ Araç Kiralama Hizmet Alım İşiMALTEPE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 173.998.894,80 TRY 9.470.255 USD 173.998.895 TRY

Maltepe belediyesinin temizlik ve ulaşım müdürlükleri, aynı gün aynı saatlerde araç kiralama ihalelerine çıkıyorlar!

Maltepe belediyesi temizlik işleri müdürlüğünün 1 eylül 2022 günü çıktığı bu "Araç Ve İş Makinesi Kiralama Hizmeti Alınacaktır" ihalesini İzmir merkezli EFE KATI ATIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ kazanıyor! (İhale dosyasındaki kiralanacak araç listesi yukarıda.)

Aynı gün aynı saatlerde Maltepe belediyesinin ulaşım müdürlüğünün çıktığı bu "Araç Kiralama Hizmet Alım İşi" ihalesini de İzmir merkezli EFE KATI ATIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ kazanıyor

Öncelikle şunu belirtelim... Ali Kılıç'ın Maltepe belediye başkanlığı koltuğuna oturduğu (Nisan 2014) gününden bugüne, çıktığı tüm araç kiralama ihaleleri yakşi, yakşi KOKUYOR, buram buram da Bitlis TÜTÜYOR!

Ayrıca, film yönetmeni, tiyatrocu, mizah yazarı Yılmaz Erdoğan'a da tavsiyemizdir!... "Organize İşler" devam filmi 3'ü çekmeyeceklerse; "İHALELİ İŞLER" serisine başlayabilirler! Senaryo içinde fazla bir enerjiye de gerek yok; Maltepe belediyesinin sadece "araç kiralama" işlerinde dönen Ankara kökenli "ANTİKA" işlere bakması yeterli gelecektir diye düşünüyoruz!

Gelelim şimdi 450 Milyonluk şanslı ihaleci şirketin MR'na!!!???

KDV dahil 450 milyonluk ihale verilen "EFE KATI ATIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ"nin adı 10 Haziran 2022 tarihine kadar "İZMİR EGE TURİZM FİLO ARAÇ TEMİZLİK LOJİSTİK İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ"ymiş

İZMİR EGE TURİZM FİLO ARAÇ TEMİZLİK LOJİSTİK İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Ticaret Sicili gazetesinin 1 Temmuz 2020 tarih, 10109 nolu sayı ve 490. sayfasında yer alan bilgilere göre, Yusuf Melih Gazdağlı tarafından İzmir Bornova'da kuruluyor...

Gazdağlı, İZMİR EGE TURİZM FİLO ARAÇ TEMİZLİK LOJİSTİK İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ni Ticaret Sicili gazetesinin 18 Mayıs 2021 tarih, 10330 bolu sayısında ve 135. ve 136. sayfalarında yer alan bilgilere göre, İstanbul Küçükçemece'den Sedat Toprak adlı şahsa devir ediyor...

İşte Ticaret Sicili gazetesinde yer alan devir ilanı:



Sedat Toprak adlı şahıs, "piyon" değilse ya da başına çatıdan kiremit düşmemişse; LTD şeklinde Yusuf Melih Gazdağlı'dan devir aldığı bu şirketi, Ticaret Sicili gazetesinin 10 Haziran 2022 tarihli, 10596 nolu sayısında ve 443. ve 444.'ncü sayfasında yer alan ilana göre; adını EFE KATI ATIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'ne dönüştürüyor! (İsim değişikliği neden yapılıyor, LTD'den neden A.Ş.'ye dönüştürülüyor, tüm bu operasyonlar devletten vergi kaçırmak için mi? Bu şok operasyonların teknik detayları devam haberlerimizde uzman görüşüyle yer alacak.)

İşte şirket isminin değiştirildiğine dair Ticaret Sicili gazetesinde yer alan ilan :

Sedat Toprak adlı şahsın bu EFE KATI ATIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ, 24 Ağustos 2022 günü Samsun'un AKP'li TEKKEKÖY BELDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ'nün çıktığı "Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır" ihalesini kazanıyor. (Yeni isimli şirket ilk ihalesini kazanıyor.) 9 Eylül 2022 günü imzalan sözleşmeye göre de şirket ilk ihalesinde KDV hariç 12 Milyon 693 Bin 540 Liralık bir ciroyu yakalıyor!



Sedat Toprak'ın EFE KATI ATIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ, ilk ihale başarısını Tekkeköy'de yakaladıktan 8 gün sonra, TURNAYI da CHP'li Maltepe belediyesinde GÖZÜNDEN VURUYOR!

Sedat Toprak adlı şahıs, CHP'li Maltepe belediyesinin temizlik ve ulaşım müdürlüklerinin (01.09.2022) aynı gün ve aynı saatlerde çıktığı 2 ihaleyi EFE KATI ATIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ile kazanıyor. (Ya da adrese teslim alıyor.)

Maltepe belediyesi kaynakları; Ali Kılıç'ın CHP'den Maltepe belediyesine başkan olduğu Nisan 2019 yılından beri, bir başkan yardımcısı (İsmi saklı) tarafından ihalelerin "YANLIŞ ADRESE" gitmemesi için "TEKNİK ŞARTNAMEYİ" hazırladığını İDDİA ettiler! Ayrıca bir başkan yardımcısının da ihaleci şirketlerle Ali Kılıç arasında döner sermaye gibi döndüğünü de öne sürdüler!

Belediye kaynakları, araç kiralama ihalelerinde "ARAÇLARIN" değişmediğini, ihaleyi alan ya da ihalelerin verildiği şirketlerin isimlerinin değiştiğini öne sürerek; iddialarını da şöyle özetlediler: "İhaleyi alan yeni İzmir adresli şirket, yeni araç getirmediği gibi, mevcut araçların plakalarını bugünden değiştirmeye başlayarak araçların plakaları 35 (İzmir) olmaya başladı."

Bakın, bu sıcağı sıcağı plaka değişimi konusunu İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA suçunu gündeme getirirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da haberimizi "İHBAR" kabul etmesi durumunda; Ali Kılıç döneminde ne kadar araç kiralama ihalesi yapılmışsa, inciğine cıncığına kadar inceleneceğini ve bu işlerden de kimler çıkar elde etmişse, rüşvet dönmüşse de BAĞIMSIZ YARGIMIZIN DA ortaya çıkaracağını düşünmekteyiz!

Maltepe belediyesi kaynaklarının "araçlar değişmiyor, ihaleci şirket ve araçların plakası değişiyor" iddialarını, ihalelerin TEKNİK ŞARTNAMESİNE konulan "ARAÇ VE/VEYA İŞ MAKİNELERİNDE ÖZ MALI OLMA ŞARTI ARANMAMAKTADIR" detayı, GÜÇLENDİRMİYOR MU

Hiç kimse merak buyurmasın; EKAP ve abonesi olduğumuz ihale.com.tr'nin teknik alt yapıları, Ali Kılıç'ın başkan olduğu dönemin tamamını kapsayacak şekilde ihale bilgileri ve belgeleri ile dolu!

Maltepe belediyesi dosya haberlerimizin ilkini bugün veriyoruz...Sanırım 5 ila 10 haberde sadece araç kiralama ihalelerini toparlayıp yayımlayabileceğimizi söyleyebiliriz...

Çünkü, EFE KATI ATIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'ne bu en son verilen 450 Milyonluk ihaleden geriye doğru tarih tarih yol alarak hazırlayacağımız haberlerle de ihalelerde dönen ANTİKALARI, ORGANİZE İŞLERİ, şirketlerin perde arkasında kimlerin olduğunu da ortaya çıkarabileceğimizi düşünüyoruz!

Kaynak: Telegram haber