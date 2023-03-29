Hayırlı işler, bol güneşler Sevilay Yılman! Buyrun, buradan yakın

Sevilay Yılman, Yavuz Ağıralioğlu'nun İYİ Parti'den istifasıyla ilgili Meral Akşener'i yıkayıp yağlayan bir yazıya imza attı.

HDPKK karşısında dik duramayıp boyun eğen Akşener için "Ağıralioğlu'na boğun eğmedi" ifadelerini kullanan Yılman, Habertürk'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Sonunda olması gereken oldu ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu partisinden istifa ettiğini kamuoyuna deklare etti…

(…)

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Yavuz Ağıralioğlu’nun, TBMM’de yaptığı şu çok ses getiren malum basın toplantısı sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yüz yüze bir görüşme yapmak istediği biliniyordu.

Ancak Akşener olumlu yanıt vermiyordu. (…)

Emin olun eğer Meral Hanım, Yavuz Ağıralioğlu’nun bu tehditkar tavrına boyun eğip, “Tamam” deseydi…

Yarın da bir Ahmetoğlu çıkar Kemal Bey’e aynı şeyi yapardı. (…)"