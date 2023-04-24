Hayırlı işler bol güneşler Deniz Zeyrek! Oturup ağlama sonra
Türkiye'de taş üstüne taş koymayan zihniyeti cansiperane bir şekilde savunan Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, ülkemizi ileriye götürecek projeler üretilmesinden rahatsızlığını her fırsatta ortaya koyuyor... AK Parti iktidarı, sanki insanı öncelemeyen bir tutum sergiliyormuş gibi akla ziyan çarpıtmalarda bulunan Zeyrek, klasik Millet İttifakı yağlaması yaptığı yazısında bakın hangi iddiaları ortaya attı.
Türkiye'de taş üstüne taş koymayan zihniyeti cansiperane bir şekilde savunan Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, ülkemizi ileriye götürecek projeler üretilmesinden rahatsızlığını her fırsatta ortaya koyuyor...
"14 Mayıs’ta silahları, füzeleri, köprüleri yolları, beton binaları insanın önüne koyan anlayışa karşı “önce insan” diyen bir dip dalgası gelecek. 14 Mayıs’ta vasatın tahakkümünü savunanlara karşı insanca yaşamı koyan bir dip dalgası gelecek. Çünkü “beş benzemez” siyasetçinin iki yıldır düşe kalka, ilmek ilmek ördüğü “bir olalım” mayası Anadolu’da tutmuş."