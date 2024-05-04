Hayırlı evlat yüz güldürür! Okuttuğu kızı babasına traktör aldı... 1 milyonluk New Holland satın aldı

Manisa'da diyetisyenlik yapan Hatice Nur Ege, babasının hayali olan traktörü hediye etti. Ege, yaptığı açıklamada; “Babamın en çok istediği şey traktördü, bende bana verdiği büyük fedakarlıkların neticesinde traktörü hediye etmek istedim” diye konuştu. Bu anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, hayırlı evlat olan Ege büyük takdir topladı. Kaynak: adalyamedya.07