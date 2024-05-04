  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dün öyle bugün böyle! Ekrem’den şimdi de Gazze dansözlüğü

Bakan Uraloğlu açıkladı! Avrasya Tüneli'nde rekor geçiş

İslam Memiş’ten hiç duyulmamış gram altın tavsiyesi!

Gittikçe yaygınlaşıyor tüm Türkiye'ye yayıldı! Restoran ve kafelere gidenler aman dikkat!

Bakan Şimşek: Programımızın sonuçları olumlu yansıyor

Sosyal medyaya damga vuran kibir! Hamit'in Türk Futbolu sözleri ortalığı karıştırdı

Almanya’nın Fetö’cü Erk’i neden beslediği ortaya çıktı! Haber yapmamı iki birim özellikle istiyor biri; Alman İçişleri Bakanlığı diğeri de…

Nisan ayı ihracat rakamları açıklandı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yeni tasarruf tedbirleri açıklandı

Akaryakıta çifte indirim geliyor! EPDK yeni karar almıştı
Sosyal Medya Hayırlı evlat yüz güldürür! Okuttuğu kızı babasına traktör aldı... 1 milyonluk New Holland satın aldı
Sosyal Medya

Hayırlı evlat yüz güldürür! Okuttuğu kızı babasına traktör aldı... 1 milyonluk New Holland satın aldı

Yeniakit Publisher
2024-05-04 18:51:00 - 2024-05-04 19:34:09

Manisa'da diyetisyenlik yapan Hatice Nur Ege, babasının hayali olan 1 milyonluk New Holland marka traktörü satın aldı.

Manisa'da diyetisyenlik yapan Hatice Nur Ege, babasının hayali olan traktörü hediye etti. Ege, yaptığı açıklamada; “Babamın en çok istediği şey traktördü, bende bana verdiği büyük fedakarlıkların neticesinde traktörü hediye etmek istedim” diye konuştu. Bu anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, hayırlı evlat olan Ege büyük takdir topladı. Kaynak: adalyamedya.07

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23