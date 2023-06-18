Hayırdır Mümtaz! Yoksa sende mi?

Elle Style Awards Ödül Töreni'nde ödülünü alırken, "Ödülümü varlıklarını korkusuzca haykırmaya devam eden ve bu anlamda cesaretleriyle bana her zaman çok büyük ilham olan, Türkiyeli LGBTİ+'lara armağan ediyorum." diyerek kendisi gibi sapkın olanlara destek veren Mabel Matiz'den sonra Ahmet Mümtaz Taylan'dan da sapkınlığa destek mesajı geldi.

Twitter hesabından "babalar günü" kutlaması yapan Taylan, şu ifadeleri kullandı:

Başta lgbti+ bireylerin babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun.