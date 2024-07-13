  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

UEFA'dan bir skandal daha! Srebrenitsa çiçeğini kabul etmediler: Bozkurt işareti sonrası bir skandal daha!

Bu haftanın çöpe atılan meyvesi kavun oldu! Marketlerde fiyatları fahiş görünce şaşırmayın

Tarımda tüm zamanların rekoru kırıldı

Türkiye, o kritik kararın arifesinde! Keskin bir tercih dışında atılacak adım yok

Acun Ilıcalı’dan Beşiktaş gündemine oturan orta saha duyurusu fena can sıkacak! Taraftar gerildikçe gerilecek…

Barcelona'dan İspanya gündemine oturan Limak Holding duyurusu

Başörtüsüne skandal engel! Bu da Kanada’nın 28 Şubat’ı

Hannover 96 iddiaları doğruladı! 'Galatasaray hakkında hukuki işlem başlattık' Deprem etkisi yapacak gelişme…

FETÖ ihanetinin 8. yılı! Bekir Bozdağ Meclis'teki tarihi geceyi anlattı

Göz açtırılmayacak! Maliye Bakanlığı vergi kaçakçılarının peşine düştü
Medya Haydut devlet ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! ‘Gizli harp’ hali halen sürüyor
Medya

Haydut devlet ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! ‘Gizli harp’ hali halen sürüyor

Yeniakit Publisher
2024-07-13 16:35:00 -
Haydut devlet ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! ‘Gizli harp’ hali halen sürüyor

Tamer Korkmaz, Yeni Şafak'taki köşe yazısında Türkiye ve İtalya'nın NATO içindeki derin yapılanmalarını ele aldı. Korkmaz, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğiyle birlikte "Törkiş Gladyo" olarak adlandırdığı derin yapının oluştuğunu belirtti. 15 Temmuz darbe girişiminin NATO-ABD'nin bir planı olduğunu ifade eden Korkmaz, FETÖ'nün hâlâ aktif olduğunu ve sinsi faaliyetlerini sürdürdüğünü vurguladı​. Korkmaz, özetle şunları kaydetti:

Tamer Korkmaz, Yeni Şafak'taki köşe yazısında Türkiye ve İtalya'nın NATO içindeki derin yapılanmalarını ele aldı. Korkmaz, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğiyle birlikte "Törkiş Gladyo" olarak adlandırdığı derin yapının oluştuğunu belirtti. 15 Temmuz darbe girişiminin NATO-ABD'nin bir planı olduğunu ifade eden Korkmaz, FETÖ'nün hâlâ aktif olduğunu ve sinsi faaliyetlerini sürdürdüğünü vurguladı​. Korkmaz, özetle şunları kaydetti:

"(...) İtalya ile Türkiye örneği, NATO üyesi ülkelerdeki derin yapılanmalar açısından çok benzerdir.

***

Bu sütunda “Törkiş Gladyo” tabirini kullanıyoruz ve Türkiye’nin NATO’ya üyeliğiyle (1952) birlikte oluşturulan bir derin yapılanmadan bahsediyoruz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tüm kurumların üzerinde yer alan, TSK’yı da kontrol eden bu Derin Yapı…

Ağırlıklı olarak Komprador (Dışarıya Bağlı/Bağımlı) Burjuvazi’nin üyelerinden oluşuyordu!

15 TEMMUZ 2016

Üç gün sonra, 15 Temmuz’daki hain darbe kalkışmasının 8. Yıldönümü…

NATO-ABD’nin FETÖ eliyle giriştiği bu darbe teşebbüsü, Türkiye’mizi “işgal etmeyi” amaçlıyordu.

Bu hain saldırıyı; aziz milletimizin ve güvenlik güçlerimizin kahramanlık eseri olan büyük direnişiyle berhava ettik.

DİKKAT, DİKKAT

FETÖ, NATO Gladyosunun lokomotif örgütüdür.

***

Sekiz senenin ardından tehlike geçmiş sanılmasın!

2024’te bile ‘Made in USA’ FETÖ’nün Kripto üyelerinin; Emniyet’ten Yargı’ya, TSK’dan Bürokrasi’ye, medyadan futbola kadar geniş bir alanda halen daha “sinsi” faaliyetlerini sürdürdükleri bir gerçektir.

***

Farklı renkler, kıyafetler ve maskeler ile “Ankara’yı Washington’a eklemleme” gayreti içinde olanlar da…

-İşte bu derin Paralel hesaba dâhildir.

***

“Yurtta Sulh” adlı FETÖ Cuntası’nın 15 Temmuz gecesi TRT’de okutturduğu korsan bildiride “NATO’ya bağlılıklarını bildirdiğini” asla unutmayalım!

-Türkiye’nin ABD ile ‘Gizli Harp’ hali halen sürüyor!

***

Kim, ne derse desin…

Haydut Devlet ABD, tandemi Siyonist İsrail ile birlikte stratejik düşmanımızdır.

***

Terörün Mühendisi ABD…

Türkiye’ye karşı; PKK’sını, DAEŞ’ini, FETÖ’sünü saldırtmaya devam ediyor. (...)"

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23