Haydi uygulaması nedir? Haydi uygulaması indir

Son dönemlerde özellikle de hayvanlara yönelik işkenceler vatandaşların yoğun tepkisini çekiyordu. Doğa ve hayvan sever vatandaşların sesine İçişleri Bakanlığı kulak verdi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Asayiş Daire Başkanlığı ile birlikte Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı el ele vererek güzel bir çalışmaya imza atıldı. Çevre, doğa ve hayvanlara zarar verilmesinin önüne geçilmesi, hayvanlara yönelik her türlü uygulanan kötü davranışların yasalar önünde hesap verilmesi için HAYDİ mobil uygulaması hayata geçti. HAYDİ uygulaması hizmete gerili daha yirmi gün olmadan haydi uygulamasını 10 bine yakın vatandaş telefonuna indirdi. Peki HAYDİ uygulaması nasıl indirilir?

HAYDİ nasıl indirilir?

HAYDİ mobil uygulamasını indirmek için Apple Store ve Play Store üzerinden gerçekleştirilmekte. HAYDİ indirmek isteyen vatandaşlar TC kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini girerek HAYDİ uygulamasına giriş yapabilmekte. Sonraki süreç ise telefona gelen doğrulama kodu onaylanması durumunda uygulama indirilmiş olunacaktır. Öte yandan HAYDİ uygulaması sayesinde herhangi bir ihbar da da bulunabilecektir.