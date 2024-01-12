Haydi sucuk ekmeğe: Bunu da yapın, herkes yemek istiyor! Uzmanlardan uyarısı: Meğer sucuk asıl böyle pişiyormuş...

Sucuk, Türk kahvaltısının muhteşem lezzetidir.

Uzmanlardan uyarısı geldi: İçerdiği baharatlar ile damaklarda nefis bir tat bırakır. Bu nedenle pişirirken aman dikkat!

Sucuğu doğru şekilde pişirmek ve tüketmek, onun lezzetini direkt bir biçimde etkileyen faktörlerdendir. Çünkü, sucuğun üretim koşulları kadar pişirme koşulları da sucuğun etinin ve harcının formunu etkiler.

UZMANLAR UYARDI!

İşte tam da bu noktada, sucuk en iyi tereyağında pişer düşüncesinin yanlış olduğunu belirtmeliyiz.

Sucuk yağına banmak nefis olsa da, yağ ile pişirmek bir o kadar yanlıştır.

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Suda sucuk

Sucuk pişirmenin en mükemmel yolu suyla pişirmektir.

Önceden ısıtılmış tavaya doğranmış sucuklar atılır ve üzerine yaklaşık iki yemek kaşığı su eklenir. Bu pişirme tekniğiyle sucuk, sulu kalır ve lezzeti korunur.