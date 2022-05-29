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Kültür - Sanat Haydi laikçiler bunu da eleştirin de görelim! Kültür Bakanlığı'ndan 'Mustafa Kemal' iptali
Kültür - Sanat

Haydi laikçiler bunu da eleştirin de görelim! Kültür Bakanlığı'ndan 'Mustafa Kemal' iptali

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'de sahne alacak İspanyol keman virtüözü Ara Malikian'ın konserini Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle iptal etti.

Yeniakit Publisher
2022-05-29 13:45:00 - 2022-05-29 14:53:39

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın organize ettiği "Başkent Kültür Yolu Festivali"nde İspanyol keman virtüözü Ara Malikian 11 Haziran'da konser verecekti.

Organizasyon şirketlerinin yaptığı festivalde Ara Malikian isminin listede görülmesinin ardından Bakanlık harekete geçti.  

Ara Malikian'ın konseri iptal edildi

Kültür Bakanlığı'nın festival programı kapsamında düzenleyeceği İspanyol keman virtüözü Ara Malikian'ın konseri iptal edildi.

Ara Malikian'ın konserinin, Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle iptal edildiği öğrenildi.

Mustafa Kemal'e hakaret etmişti

Malikian, verdiği bir röportajda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’e “soykırımcı psikopat” diye hakaret ve iftiralarda bulunmuştu.

 

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