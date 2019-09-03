0553 313 94 23

Haydi kadınlar spora

Balçova Belediyesi, kadınların ücretsiz spor yapabilmeleri için semt spor merkezlerinin sayısını artırıyor.

03 Eylül 2019 Salı 11:23
Haydi kadınlar spora

Balçova Belediyesi, kadınların ücretsiz spor yapabilmeleri için semt spor merkezlerinin sayısını artırıyor. Balçova’da özellikle ev hanımlarının gittiği spor merkezleri, sabahtan akşama kadar hizmet veriyor.



Balçova’da ev kadınlarının ücretsiz spor yapabilmeleri için hizmete açılan semt spor merkezlerinin artıracağı yönünde seçim vaadinde bulunan Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, ilk spor merkezinin açılışını yaptı. Çetin Emeç Mahallesinde açılan semt spor merkezi ilk günden kayıtlarını tamamlayarak hizmet vermeye başladı. Ev kadınlarının modern tesislerde spor yapmasını hedefleyen proje kapsamında Balçovalı Kadınlar şu anda dört ayrı merkezde beden eğitmenleri gözetiminde spor yapıyorlar.



Yeni açılan Çetin Emeç Mahallesi Spor Merkezinde spora katılan kadınları ziyaret eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Seçim döneminde sokakları gezerken kadınlar spor yapacak alanlar istemişti. İlçemizde daha önce spor tesislerimizde, Meşale Öğretmenler Sitesi’nde ve Olimpiyat Köyü’nde bu hizmet veriliyordu. Biz şimdi bu tesislerimizin sayılarını artırarak spor hizmetimizi kadınlarımızın olduğu yere götürüyoruz. Kadınlarımızın hizmetin en iyisine layık olduğu düşüncesiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Enflasyon son 15 ayın en düşüğüne geriledi
    1. Enflasyon son 15 ayın en düşüğüne..
    2. Ahmedinejad’dan çok konuşulacak..
    3. Fındık fiyatı düşüşünü sürdürüyor
    4. Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu:..
    5. ASP spor kulübü iddialı çalışmalarıyla..
    6. Cezaevi firarisi yangın çıkardığı..
    7. Sterlin dolar karşısında düştü
    8. Denizlerimizden tezgâhlara bereket yağdı
    9. TARİŞ açıkladı, en düşük üzüm 10 lira
    10. Kuru üzüm fiyatına müdahale, üreticiyi..
    11. İhraç kararı sonrası Mehmet Ali..
    12. Dünya Motokros Şampiyonası'na doğru
    13. AK Parti’nin eski milletvekili Ayhan..
    14. Akhisar’da Gördesliler’den renkli bir..
    15. Sıvı Boron da rafa çıkıyor
    16. Bursa'da kamyonetin çarptığı çocuk öldü
    17. Coşkunöz Savunma ve Havacılık yüzde 50..
    18. Gürcistan'da yeni başbakan adayı..
    19. TRT World Forum'da bu yıl..
    20. Yüksekovalı öğretmen, her hafta 500..
    21. 180 Bin Kütahyalı yurt dışında
    22. Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin..
    23. İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD ile..
    24. Belçika'nın başkenti Brüksel'de kritik..
    25. “Çarıklar” Kars’ta müzeyi gezenlere..
    26. Albayraklar Savunma şirketine..
    27. Güvenlik önlemi almadan iskeleye çıkan..
    28. Şaşırtan görüntü! Kepçe ile sudan..
    29. Mezarlıktan yükselen inleme sesleri..
    30. Burhaniye’de ot yangınlarında ağaçlar..
    Eski bakandan yeni parti açıklaması: Uzun bir süreden bu yana...
    Eski bakandan yeni parti açıklaması: Uzun bir süreden bu yana...
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız